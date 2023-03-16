Una recerca assenyala que editar la Wikipedia afavoreix l'aprenentatgeSegons els investigadors, treballar en l'enciclopèdia en línia facilita tant les competències digitals com les transversals
Una recerca publicada en obert a la revista Educación a Distancia sobre el valor pedagògic de les contribucions estudiantils a la Wikipedia ha analitzat com l'edició col·laborativa en aquesta enciclopèdia digital pot convertir-se en una estratègia eficaç d'aprenentatge universitari.
El treball, en què ha participat Marcelo Maina, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), juntament amb Ángel Obregón, de la Universitat Isabel I, es va centrar en la participació de més de 1.700 estudiants d'un màster en línia, que van realitzar més de 57.000 edicions a la Wikipedia al llarg de vuit semestres acadèmics. Per avaluar les contribucions es va utilitzar ORES, un sistema d'intel·ligència artificial desenvolupat per la Fundació Wikimedia que permet distingir edicions constructives d'aquelles que poden danyar un article.
La recerca Las contribuciones de los estudiantes a Wikipedia como evidencia de aprendizaje y de desarrollo de competencias en educación a distancia conclou que les edicions van evidenciar un aprenentatge progressiu i una millora constant en la qualitat de les aportacions. Tal com assenyalen els investigadors, "les dades de bona fe (altes) i de danys provocats (baixes) evidencien el desenvolupament de les competències digitals i del compliment de les normes de publicació a l'enciclopèdia".
“L'edició de Viquipèdia no només permet el desenvolupament de competències específiques, sinó que també promou la col·laboració, l'alfabetització digital i el pensament crític”
Afavorir competències transversals
Més enllà de l'aprenentatge disciplinari, l'estudi confirma que aquesta metodologia afavoreix competències transversals essencials. Segons Maina –adscrit al grup de recerca d'Educació i TIC (Edul@b), del centre UOC-FuturEd, i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació– i Obregón, "la implementació d'aquesta estratègia d'escriptura col·laborativa no només ha permès que els estudiants desenvolupin coneixements propis de l'assignatura, sinó que també ha fomentat el pensament crític, la reflexió, el treball en equip i les competències digitals".
El projecte es va estructurar en fases, començant amb la recerca documental i la redacció col·laborativa en un taller de Wikipedia, fins a arribar a la publicació final a l'enciclopèdia. La supervisió del professorat va ser clau: "Cap grup va poder publicar sense una prèvia habilitació en el seu primer intent, la qual cosa indica la necessitat de formació per editar amb el rigor necessari", afirmen els experts.
Encara que la majoria dels participants no van continuar editant la Wikipedia després de l'activitat, els articles publicats es van mantenir estables i amb escasses correccions posteriors, la qual cosa demostra la qualitat de les seves aportacions.
En conclusió, l'estudi aporta evidències sòlides que la Wikipedia, lluny de ser un mer recurs de consulta, pot transformar-se en un espai formatiu de gran valor en l'educació superior a distància. Com a resum, els professors afirmen: "L'edició de la Wikipedia com a activitat educativa no només permet el desenvolupament de competències específiques, sinó que també promou habilitats transversals com la col·laboració, l'alfabetització digital i el pensament crític".
Aquesta recerca s'alinea amb la missió de recerca de la UOC d'Educació al llarg de la vida i afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) d'educació de qualitat.
Article relacionat
Obregón Sierra, Ángel, & Fabián Maina, M. (2025). Las contribuciones de los estudiantes a Wikipedia como evidencia de aprendizaje y de desarrollo de competencias en educación a distancia. Revista de Educación a Distancia (RED), 25(82). https://doi.org/10.6018/red.640511
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