La bretxa de gènere, també a la Viquipèdia

Com acabar amb el biaix de gènere



L'article proporciona una visió detallada de la bretxa de gènere a la Viquipèdia, destacant la importància d'abordar aquest problema per garantir una plataforma més equitativa i diversa, i presenta estratègies per abordar aquestes bretxes, destacant la importància de millorar la visibilitat de les editores, promoure comentaris constructius i fomentar una comunitat més inclusiva.



En l'opinió de Ferran, "la solució la trobarem abordant el fenomen com a problema sistèmic i, per tant, cal aportar propostes estratègiques a llarg termini. Cal diversificar les contribucions i reconèixer que el model de col·laboració jeràrquic de la Viquipèdia reforça les veus dominants, excloent les perspectives no dominants. L'objectiu no és només reduir el biaix, sinó també fer de la Viquipèdia una plataforma més robusta, fiable i transparent per a la producció de coneixement. Aquest enfocament holístic és essencial per a un canvi que perduri".