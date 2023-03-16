La UOC impulsa la misión uoc.Ωmega para imaginar colectivamente una universidad nativa en IALa rectora Àngels Fitó ha presentado la iniciativa en el marco de la 5.ª edición de la jornada de innovación docente UOC2TheFuture
La rectora de la UOC ha invitado a la comunidad universitaria a participar en la Misión uoc.Ωmega, orientada a imaginar colectivamente la nueva UOC como una universidad nativa en inteligencia artificial. Si esta jornada siempre se focaliza en temas estratégicos para nuestra universidad, en esta ocasión la rectora ha planteado una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial transforma la manera como aprendemos, producimos conocimiento, tomamos decisiones y construimos confianza.
La rectora ha recordado que la UOC "nació de una intuición valiente: entender que internet no era solo una tecnología, sino la oportunidad de repensar la universidad desde la raíz". Ahora, en un contexto de transformación profunda impulsado por la inteligencia artificial, ha defendido que la IA "ya no es una promesa de futuro, sino un cambio de medio" que obliga a las universidades a anticiparse y replantear qué modelo necesita la sociedad.
Según ha explicado, este momento exige "pasar de la pregunta compartida a la acción colectiva" y construir una respuesta institucional capaz de afrontar los retos derivados de esta transformación. En este sentido, ha destacado que iniciativas como la Semana de la IA, #UOC2TheFuture o las diferentes jornadas académicas y de investigación y espacios de generación de conocimiento compartido forman parte de "un mismo impulso" alineado con el Plan estratégico 2026-2030.
En este marco surge uoc.Ωmega, una iniciativa estratégica y colectiva que, según la rectora, representa "un llamamiento a activar el talento interno para imaginar colectivamente la evolución de la UOC hacia una universidad nativa en IA". La propuesta pretende generar un espacio de ideación compartida para reflexionar sobre las experiencias de aprendizaje del futuro, el papel de los equipos docentes y la forma de preservar "la agencia humana, el criterio y el pensamiento crítico" en un entorno cada vez más condicionado por la tecnología.
La rectora ha remarcado que el reto no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas o mejorar procesos existentes, sino en garantizar que "la tecnología amplíe —y no sustituya— el valor educativo" de la universidad. También ha apelado a la implicación de toda la comunidad universitaria (estudiantes, colaboradores docentes y otros colectivos participan mediante invitación), recordando que "las transformaciones más relevantes no llegan solo porque el contexto cambia, sino porque hay comunidades capaces de leerlo, con voluntad de anticiparse y valentía para construir respuestas propias".
“Las transformaciones más relevantes no llegan solo porque el contexto cambia, sino porque hay comunidades capaces de interpretarlo y construir respuestas propias.”
Después de esta intervención, la vicerrectora de Docencia y Aprendizaje, Teresa Guasch, ha destacado que estamos ante un gran e impresionante reto y ha puesto el foco en la necesidad de seguir evolucionando el modelo educativo para adaptarlo a los cambios sociales y tecnológicos. Guasch ha defendido que la innovación educativa va más allá de la incorporación tecnológica, y que implica repensar el aprendizaje y el papel de la universidad en un entorno profundamente transformado por la digitalización y la inteligencia artificial.
Guasch ha agradecido el esfuerzo y el compromiso continuado del profesorado semestre tras semestre por la mejora, y ha destacado la asistencia de más de 300 personas en esta jornada, organizada por el eLearning Innovation Center (eLinC) con el impulso del Vicerrectorado de Docencia y Aprendizaje, que se ha consolidado como el gran punto de encuentro de la comunidad. La vicerrectora ha subrayado el valor de estos espacios "donde compartimos, aprendemos y que nos ayudan a mejorar colectivamente". También ha recordado que esta es la quinta edición y que se ha centrado en compartir experiencias de cada estudio como detonante de debate y conexión entre ideas, y en los talleres posteriores para seguir aprendiendo desde la práctica y la colaboración entre estudios.
La vicerrectora ha destacado también la presencia de estudiantes, "que son para quienes trabajamos", y del profesorado colaborador. Asimismo, ha subrayado la proyección del acontecimiento más allá de la institución y ha recordado que UOC2TheFuture es un proyecto vivo durante todo el año. La web acumula desde 2022 más de 40.000 usuarios únicos, más de 170 recursos y 67 prácticas de innovación compartidas en jornadas como esta. El portal se actualizará con las iniciativas de esta edición y permanece abierto a nuevas aportaciones.
Además, Guasch ha recordado que, en el marco del plan de formación SUMA, desde el eLinC se han impulsado 4 cafés de transferencia, 2 ediciones de bootcamp, 18 talleres y 1 seminario web, con una asistencia total de más de 300 personas del PDI. También ha destacado que se está avanzando en la transferencia de los resultados de los pilotos de AFIA (evaluación-feedback-IA) al plan de evolución de programas y asignaturas, actualmente en desarrollo en tres programas para definir un modelo escalable.
Innovaciones reales aplicadas por el profesorado
La primera parte de la jornada se ha centrado en la presentación y el debate alrededor de siete experiencias de innovación docente impulsadas por profesorado de diferentes ámbitos de conocimiento. Los proyectos han mostrado cómo la innovación educativa puede aplicarse a disciplinas muy diversas manteniendo un objetivo común: generar experiencias de aprendizaje más activas, contextualizadas, inmersivas y conectadas con la realidad profesional.
Uno de los proyectos presentados ha abordado el trabajo colaborativo en entornos virtuales y la evolución de estas dinámicas dentro del nuevo ecosistema Canvas. La iniciativa, presentada por Mònica Vilasau, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política y miembro del grupo de investigación DITD, ha analizado cómo transformar el aprendizaje colaborativo en línea en experiencias más participativas y significativas para el estudiantado, reforzando la interacción entre iguales y la construcción colectiva del conocimiento.
Otra de las experiencias compartidas ha sido la presentada por Ricard Espelt y Quelic Berga, profesores de los Estudios de Economía y Empresa y de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, respectivamente, sobre el aprendizaje basado en estudios de caso y el portafolios digital (Folio), en el ámbito de la economía social. Una práctica innovadora desarrollada con la voluntad de conectar al estudiantado de la UOC con organizaciones socioeconómicas distribuidas territorialmente, desde la articulación de la docencia como eje y el estudiante como agente principal. La propuesta convierte al estudiante en un agente activo que trabaja sobre organizaciones reales de su entorno, y construye un itinerario profesionalizador a través de la plataforma Folio.
En el ámbito artístico, Aida Sánchez, profesora del grado de Artes, ha presentado una experiencia vinculada a la asignatura Arte colaborativo, encaminada a aproximar al estudiante a contextos reales de práctica profesional sin caer en una visión meramente utilitaria de la profesionalización.
La propuesta combina análisis de proyectos colaborativos reales, estudio de convocatorias de financiación cultural y debates con profesionales en activo para ayudar al estudiante a construir un posicionamiento crítico propio.
Cambio de contexto
La inteligencia artificial ha tenido un protagonismo transversal en buena parte de las experiencias presentadas. Una iniciativa innovadora ha sido la desarrollada por Sílvia Martínez, de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, en la asignatura Periodismo y social media, donde se ha incorporado un asistente de IA generativa basado en Gemini para simular una redacción periodística profesional.
La actividad plantea al estudiante un escenario inmersivo en un aula multilingüe en la que debe negociar y argumentar decisiones editoriales ante un “redactor jefe virtual”, configurado como un periodista poco familiarizado con las dinámicas y estrategias comunicativas de las redes sociales. Según los resultados presentados durante la jornada, la experiencia ha tenido una buena acogida por su valor pedagógico, ya que ha favorecido la comprensión del rol profesional, una mayor capacidad de argumentación y la reflexión crítica sobre la práctica y lo aprendido durante el proceso
También vinculado a la personalización del aprendizaje, María-Jesús Marco Galindo, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, ha presentado una intervención dirigida a estudiantes repetidores centrada en el análisis de su rendimiento, comportamiento y percepciones. El proyecto explora cómo identificar factores que permitan mejorar el acompañamiento académico y diseñar estrategias docentes más adaptadas a las necesidades reales del estudiantado en entornos virtuales.
También vinculado a la inteligencia artificial, Adrián Montesano, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, ha presentado una simulación de pacientes virtuales mediante IA generativa para el entrenamiento de habilidades terapéuticas. El proyecto permite recrear escenarios clínicos complejos en entornos seguros y controlados donde el estudiante puede practicar competencias profesionales y comunicativas sin riesgo real.
Otra de las experiencias que ha despertado más interés ha sido la presentada por Luis Franco Serrano, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, sobre simuladores virtuales y prácticas asíncronas en ciencias de la salud. El proyecto, aplicado a la asignatura Microbiología y toxicología del grado de Nutrición Humana y Dietética, combina teoría, simuladores inmersivos de Labster y actividades prácticas realizadas en casa por el estudiante.
La propuesta responde a varios retos habituales de la formación en ciencias de la salud a distancia: igualar competencias previas entre estudiantes, ofrecer más horas de experimentación, permitir el aprendizaje basado en el error y hacer comprensibles conceptos abstractos mediante simulaciones visuales e interactivas.
"En esta edición, más que una mesa redonda con los profesores que presentaban prácticas innovadoras, hemos querido hacer una mesa abierta con todos los asistentes. Así, han participado profesores propios, docentes colaboradores y estudiantes, que han debatido en torno a cuatro grandes temas de interés: la personalización del aprendizaje, el trabajo colaborativo, el fomento del pensamiento crítico y el uso de la IA", ha explicado Silvia Sivera, directora del eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC.
La jornada ha contado con un espacio expositivo dedicado a compartir el conocimiento a través de una serie de pósteres con más experiencias de innovación docente aplicadas a las aulas de la UOC, como el uso crítico de la inteligencia artificial generativa en el máster universitario de Fiscalidad —impulsado por Ana María Delgado, Benja Anglès, Paloma García y Rafael Oliver— o el fomento del aprendizaje activo en el grado de Derecho mediante debates y quizzes, a cargo de Marta Balcells y Maria Julià.
También se han presentado proyectos centrados en la diversidad y el diseño universal para el aprendizaje (DUA), de la mano de Gemma Jordà (eLinC), y estrategias para optimizar el feedback con IA, a cargo de Alfonso Igualada.
Esta muestra se ha complementado con experiencias que han traspasado las fronteras de la propia institución, como las presentadas en la UOC International Staff Week 2026. Entre estas, destacan la estrategia "Kilómetro cero" para integrar la investigación de usuarios en empresas locales, de Emiliano Labrador y Paloma González, y el "Toolkit para una educación antirracista", desarrollado por Adriana Ornellas, Amalia Creus e Ines Martins.
Así mismo, la web uoc2thefuture funciona como un repositorio vivo en el que pueden consultarse más prácticas de innovación consolidadas que completan la visión de la jornada. Entre estas, destacan el diseño colaborativo de proyectos STEAM como motor de aprendizaje matemático, liderado por Andrea Corres, o el uso de la evaluación entre iguales en asignaturas de matemáticas en línea para mejorar el rendimiento académico, una iniciativa de Marc Guinjoan y Teresa Sancho. También se detallan metodologías para el acompañamiento y la autoría en los trabajos finales de máster (TFM) en entornos virtuales, a cargo de Miguel Ángel Elizalde y Maximiliano Astorga, y la aplicación del modelo FEED2LEARN para mejorar el retorno interactivo en el estudiantado del ámbito jurídico, explicada por Anna María Ruiz. Estos recursos digitales permiten a la comunidad educativa profundizar en los detalles técnicos y pedagógicos de cada proyecto en cualquier momento.
Espacios de cocreación
La jornada también ha incluido talleres prácticos y espacios de cocreación orientados a trasladar los grandes retos estratégicos de esta universidad a la práctica docente cotidiana.
En grupos más pequeños, el profesorado ha podido explorar la personalización del aprendizaje en el aula a través de una funcionalidad piloto orientada a adaptar contenidos y actividades a diferentes perfiles de estudiantes, adentrarse en el potencial de los Gemini Gems como simuladores de rol para el aprendizaje o profundizar en la manera cómo incorporar prioridades estratégicas institucionales dentro del diseño de las asignaturas sin perder coherencia pedagógica. Uno de los talleres de esta segunda parte de la jornada ha reunido a estudiantes, profesorado y personal docente colaborador para analizar barreras de aprendizaje y cocrear soluciones desde una perspectiva inclusiva.