Innovaciones reales aplicadas por el profesorado

La primera parte de la jornada se ha centrado en la presentación y el debate alrededor de siete experiencias de innovación docente impulsadas por profesorado de diferentes ámbitos de conocimiento. Los proyectos han mostrado cómo la innovación educativa puede aplicarse a disciplinas muy diversas manteniendo un objetivo común: generar experiencias de aprendizaje más activas, contextualizadas, inmersivas y conectadas con la realidad profesional.

Uno de los proyectos presentados ha abordado el trabajo colaborativo en entornos virtuales y la evolución de estas dinámicas dentro del nuevo ecosistema Canvas. La iniciativa, presentada por Mònica Vilasau, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política y miembro del grupo de investigación DITD, ha analizado cómo transformar el aprendizaje colaborativo en línea en experiencias más participativas y significativas para el estudiantado, reforzando la interacción entre iguales y la construcción colectiva del conocimiento.

Otra de las experiencias compartidas ha sido la presentada por Ricard Espelt y Quelic Berga, profesores de los Estudios de Economía y Empresa y de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, respectivamente, sobre el aprendizaje basado en estudios de caso y el portafolios digital (Folio), en el ámbito de la economía social. Una práctica innovadora desarrollada con la voluntad de conectar al estudiantado de la UOC con organizaciones socioeconómicas distribuidas territorialmente, desde la articulación de la docencia como eje y el estudiante como agente principal. La propuesta convierte al estudiante en un agente activo que trabaja sobre organizaciones reales de su entorno, y construye un itinerario profesionalizador a través de la plataforma Folio.

En el ámbito artístico, Aida Sánchez, profesora del grado de Artes, ha presentado una experiencia vinculada a la asignatura Arte colaborativo, encaminada a aproximar al estudiante a contextos reales de práctica profesional sin caer en una visión meramente utilitaria de la profesionalización.

La propuesta combina análisis de proyectos colaborativos reales, estudio de convocatorias de financiación cultural y debates con profesionales en activo para ayudar al estudiante a construir un posicionamiento crítico propio.

Cambio de contexto

La inteligencia artificial ha tenido un protagonismo transversal en buena parte de las experiencias presentadas. Una iniciativa innovadora ha sido la desarrollada por Sílvia Martínez, de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, en la asignatura Periodismo y social media, donde se ha incorporado un asistente de IA generativa basado en Gemini para simular una redacción periodística profesional.

La actividad plantea al estudiante un escenario inmersivo en un aula multilingüe en la que debe negociar y argumentar decisiones editoriales ante un “redactor jefe virtual”, configurado como un periodista poco familiarizado con las dinámicas y estrategias comunicativas de las redes sociales. Según los resultados presentados durante la jornada, la experiencia ha tenido una buena acogida por su valor pedagógico, ya que ha favorecido la comprensión del rol profesional, una mayor capacidad de argumentación y la reflexión crítica sobre la práctica y lo aprendido durante el proceso

También vinculado a la personalización del aprendizaje, María-Jesús Marco Galindo, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, ha presentado una intervención dirigida a estudiantes repetidores centrada en el análisis de su rendimiento, comportamiento y percepciones. El proyecto explora cómo identificar factores que permitan mejorar el acompañamiento académico y diseñar estrategias docentes más adaptadas a las necesidades reales del estudiantado en entornos virtuales.

También vinculado a la inteligencia artificial, Adrián Montesano, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, ha presentado una simulación de pacientes virtuales mediante IA generativa para el entrenamiento de habilidades terapéuticas. El proyecto permite recrear escenarios clínicos complejos en entornos seguros y controlados donde el estudiante puede practicar competencias profesionales y comunicativas sin riesgo real.

Otra de las experiencias que ha despertado más interés ha sido la presentada por Luis Franco Serrano, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, sobre simuladores virtuales y prácticas asíncronas en ciencias de la salud. El proyecto, aplicado a la asignatura Microbiología y toxicología del grado de Nutrición Humana y Dietética, combina teoría, simuladores inmersivos de Labster y actividades prácticas realizadas en casa por el estudiante.

La propuesta responde a varios retos habituales de la formación en ciencias de la salud a distancia: igualar competencias previas entre estudiantes, ofrecer más horas de experimentación, permitir el aprendizaje basado en el error y hacer comprensibles conceptos abstractos mediante simulaciones visuales e interactivas.

"En esta edición, más que una mesa redonda con los profesores que presentaban prácticas innovadoras, hemos querido hacer una mesa abierta con todos los asistentes. Así, han participado profesores propios, docentes colaboradores y estudiantes, que han debatido en torno a cuatro grandes temas de interés: la personalización del aprendizaje, el trabajo colaborativo, el fomento del pensamiento crítico y el uso de la IA", ha explicado Silvia Sivera, directora del eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC.

La jornada ha contado con un espacio expositivo dedicado a compartir el conocimiento a través de una serie de pósteres con más experiencias de innovación docente aplicadas a las aulas de la UOC, como el uso crítico de la inteligencia artificial generativa en el máster universitario de Fiscalidad —impulsado por Ana María Delgado, Benja Anglès, Paloma García y Rafael Oliver— o el fomento del aprendizaje activo en el grado de Derecho mediante debates y quizzes, a cargo de Marta Balcells y Maria Julià.

También se han presentado proyectos centrados en la diversidad y el diseño universal para el aprendizaje (DUA), de la mano de Gemma Jordà (eLinC), y estrategias para optimizar el feedback con IA, a cargo de Alfonso Igualada.

Esta muestra se ha complementado con experiencias que han traspasado las fronteras de la propia institución, como las presentadas en la UOC International Staff Week 2026. Entre estas, destacan la estrategia "Kilómetro cero" para integrar la investigación de usuarios en empresas locales, de Emiliano Labrador y Paloma González, y el "Toolkit para una educación antirracista", desarrollado por Adriana Ornellas, Amalia Creus e Ines Martins.

Así mismo, la web uoc2thefuture funciona como un repositorio vivo en el que pueden consultarse más prácticas de innovación consolidadas que completan la visión de la jornada. Entre estas, destacan el diseño colaborativo de proyectos STEAM como motor de aprendizaje matemático, liderado por Andrea Corres, o el uso de la evaluación entre iguales en asignaturas de matemáticas en línea para mejorar el rendimiento académico, una iniciativa de Marc Guinjoan y Teresa Sancho. También se detallan metodologías para el acompañamiento y la autoría en los trabajos finales de máster (TFM) en entornos virtuales, a cargo de Miguel Ángel Elizalde y Maximiliano Astorga, y la aplicación del modelo FEED2LEARN para mejorar el retorno interactivo en el estudiantado del ámbito jurídico, explicada por Anna María Ruiz. Estos recursos digitales permiten a la comunidad educativa profundizar en los detalles técnicos y pedagógicos de cada proyecto en cualquier momento.

Espacios de cocreación

La jornada también ha incluido talleres prácticos y espacios de cocreación orientados a trasladar los grandes retos estratégicos de esta universidad a la práctica docente cotidiana.

En grupos más pequeños, el profesorado ha podido explorar la personalización del aprendizaje en el aula a través de una funcionalidad piloto orientada a adaptar contenidos y actividades a diferentes perfiles de estudiantes, adentrarse en el potencial de los Gemini Gems como simuladores de rol para el aprendizaje o profundizar en la manera cómo incorporar prioridades estratégicas institucionales dentro del diseño de las asignaturas sin perder coherencia pedagógica. Uno de los talleres de esta segunda parte de la jornada ha reunido a estudiantes, profesorado y personal docente colaborador para analizar barreras de aprendizaje y cocrear soluciones desde una perspectiva inclusiva.