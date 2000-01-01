Formas masculinas y femeninas de cargos y perfiles profesionales
|Masculinos
|Femeninos
|abad
|abadesa
|abogado
|abogada
|abogado fiscal
|abogada fiscal
|administrador
|administradora
|administrativo
|administrativa
|agente
|agente
|alcalde
|alcaldesa
|alférez
|alférez
|almirante
|almirante
|arzobispo
|arzobispa
|asesor
|asesora
|ayudante de investigación
|ayudante de investigación
|canónigo
|canóniga
|capitán
capitana
|catedrático
|catedrática
|comandante
|comandante
|comisario
|comisaria
|comisionado
|comisionada
|concejal
|concejala
|consejero
|consejera
|cónsul
|consulesa
|coronel
|coronel
|decano
|decana
|defensor
|defensora
|delegado
|delegada
|diputado
|diputada
|director
|directora
|docente
|docente
|editor
|editora
|enfermero
|enfermera
|exministro
|exministra
|expresidente
|expresidenta
|fiscal
|fiscal
|funcionario
|funcionaria
|general
|general
|gerente
|gerenta
|gobernador
|gobernadora
|Masculinos
|Femeninos
|informático
|informática
|ingeniero
|ingeniera
|intendente
|intendente
|interino
|interina
|interventor
|interventora
|investigador
|investigadora
|jefe
|jefa
|juez
|jueza
|letrado (mayor)
|letrada (mayor)
|líder
|líder
|maestro
|maestra
|magistrado
|magistrada
|médico
|médica
|ministro
|ministra
|notario
|notaria
|nuncio
|nuncia
|obispo
|obispa
|oficial
|oficiala
|prefecto
|prefecta
|presidente
|presidenta
|primer ministro
|primera ministra
|prior
|priora
|profesor
|profesora
|profesor agregado
|profesor agregada
|profesor asociado
|profesora asociada
|profesor ayudante
|profesora ayudante
|profesor ayudante doctor
|profesora ayudante doctora
|profesor colaborador
|profesora colaboradora
|profesor compartido
|profesora compartida
|profesor emérito
|profesora emérita
|profesor lector
|profesora lectora
|profesor responsable de asignatura
|profesora responsable de asignatura
|profesor sénior
|profesora sénior
|profesor visitante
|profesora visitante
|Masculinos
|Femeninos
|rector
|rectora
|sacerdote
|sacerdotisa
|secretario
|secretaria
|senador
|senadora
|síndico
|síndica
|soldado
|soldado
|subdelegado
|subdelegada
|subdirector
|subdirectora
|subsecretario
|subsecretaria
|superior
|superiora
|técnico
|técnica
|teniente
|tenienta
|teniente de alcaldía / de alcalde/alcaldesa
|tenienta de alcaldía / de alcalde/alcaldesa
|teniente coronel
|tenienta coronel
|tutor
|tutora
|vicario
|vicaria
|vicealmirante
|vicealmirante
|vicedecano
|vicedecana
|vicegerente
|vicegerenta
|vicepresidente
|vicepresidenta
|vicerrector
|vicerrectora
|vocal
|vocal