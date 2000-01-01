Campus

Formas masculinas y femeninas de cargos y perfiles profesionales

MasculinosFemeninos
abadabadesa
abogadoabogada
abogado fiscalabogada fiscal
administradoradministradora
administrativoadministrativa
agenteagente
alcaldealcaldesa
alférezalférez
almirantealmirante
arzobispoarzobispa
asesorasesora
ayudante de investigaciónayudante de investigación
canónigocanóniga
capitán
capitana
catedráticocatedrática
comandantecomandante
comisariocomisaria
comisionadocomisionada
concejalconcejala
consejeroconsejera
cónsulconsulesa
coronelcoronel
decanodecana
defensordefensora
delegadodelegada
diputadodiputada
directordirectora
docentedocente
editoreditora
enfermeroenfermera
exministroexministra
expresidenteexpresidenta
fiscalfiscal
funcionariofuncionaria
generalgeneral
gerentegerenta
gobernadorgobernadora
 

 

MasculinosFemeninos
informáticoinformática
ingenieroingeniera
intendenteintendente
interinointerina
interventorinterventora
investigadorinvestigadora
jefejefa
juezjueza
letrado (mayor)letrada (mayor)
líderlíder
maestromaestra
magistradomagistrada
médicomédica
ministroministra
notarionotaria
nuncionuncia
obispoobispa
oficialoficiala
prefectoprefecta
presidentepresidenta
primer ministroprimera ministra
priorpriora
profesorprofesora
profesor agregadoprofesor agregada
profesor asociadoprofesora asociada
profesor ayudanteprofesora ayudante
profesor ayudante doctorprofesora ayudante doctora
profesor colaboradorprofesora colaboradora
profesor compartidoprofesora compartida
profesor eméritoprofesora emérita
profesor lectorprofesora lectora
profesor responsable de asignaturaprofesora responsable de asignatura
profesor séniorprofesora sénior
profesor visitanteprofesora visitante

 

MasculinosFemeninos
rectorrectora
sacerdotesacerdotisa
secretariosecretaria
senadorsenadora
síndicosíndica
soldadosoldado
subdelegadosubdelegada
subdirectorsubdirectora
subsecretariosubsecretaria
superiorsuperiora
técnicotécnica
tenientetenienta
teniente de alcaldía / de alcalde/alcaldesatenienta de alcaldía / de alcalde/alcaldesa
teniente coroneltenienta coronel
tutortutora
vicariovicaria
vicealmirantevicealmirante
vicedecanovicedecana
vicegerentevicegerenta
vicepresidentevicepresidenta
vicerrectorvicerrectora
vocalvocal

 