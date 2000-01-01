Masculins i femenins de càrrecs i perfils professionals
|Masculins
|Femenins
|abad
|abadesa
|abogado
|abogada
|abogado fiscal
|abogada fiscal
|administrador
|administradora
|administrativo
|administrativa
|agente
|agente
|alcalde
|alcaldesa
|alférez
|alférez
|almirante
|almirante
|arzobispo
|arzobispa
|asesor
|asesora
|ayudante de investigación
|ayudante de investigación
|canónigo
|canóniga
|capitán
capitana
|catedrático
|catedrática
|comandante
|comandante
|comisario
|comisaria
|comisionado
|comisionada
|concejal
|concejala
|consejero
|consejera
|cónsul
|consulesa
|coronel
|coronel
|decano
|decana
|defensor
|defensora
|delegado
|delegada
|diputado
|diputada
|director
|directora
|docente
|docente
|editor
|editora
|enfermero
|enfermera
|exministro
|exministra
|expresidente
|expresidenta
|fiscal
|fiscal
|funcionario
|funcionaria
|general
|general
|gerente
|gerenta
|gobernador
|gobernadora
|Masculins
|Femenins
|abat
|abadessa
|administrador
|administradora
|administratiu
|administrativa
|advocat
|advocada
|agent
|agent
|ajudant de recerca
|ajudant de recerca
|alcalde
|alcaldessa o alcade
|almirall
|almirallessa
|arquebisbe
|arquebisbessa
|assessor
|assessora
|batlle
|batllessa o batlle
|bisbe
|bisbessa
|canonge
|canongessa
|cap
cap
|capità
|capitana
|catedràtic
|catedràtica
|comissari
|comissària
|comissionat
|comissionada
|conseller
|consellera
|cònsol
|consolessa o cònsol
|coronel
|coronela
|defensor
|defensora
|degà
|degana
|delegat
|delegada
|diputat
|diputada
|director
|directora
|docent
|docent
|editor
|editora
|enginyer
|enginyera
|fiscal
|fiscal
|funcionari
|funcionària
|general
|generala
|gerent
|gerenta
|governador
|governadora
|Masculins
|Femenins
|infermer
|infermera
|informàtic
|informàtica
|intendent
|intendenta
|interí
|interina
|interventor
|interventora
|investigador
|investigadora
|jutge
|jutgessa o jutge
|lletrat (major)
|lletrada (major)
|magistrat
|magistrada
|mestre
|mestra
|metge
|metgessa o metge
|ministre
|ministra
|notari
|notària
|nunci
|núncia
|prefecte
|prefecta
|president
|presidenta
|prior
|priora o prioressa
|professor
|professora
|professor agregat
|professora agregada
|professor ajudant
|professora ajudant
|professor associat
|professora associada
|professor col·laborador
|professora col·laboradora
|professor compartit
|professora compartida
|professor emèrit
|professor emèrita
|professor lector
|professora lectora
|professor responsable d'assignatura
|professora responsable d'assignatura
|professor sènior
|professora sènior
|professor visitant
|professora visitant
|Masculins
|Femenins
|rector
|rectora
|sotsdelegat
|sotsdelegada
|sotsdirector
|sotsdirectora
|sotssecretari
|sotssecretària
|sotssíndic
|sotssíndica
|superior
|superiora
|tècnic
|tècnica
|tinent
|tinenta
|tinent d'alcaldia/d'alcalde
|tinenta d'alcaldia/d'alcalde
|tutor
|tutora
|vicari
|vicària
|vicedegà
|vicedegana
|vicegerent
|vicegerenta
|vicepresident
|vicepresidenta
|vicerector
|vicerectora
|vocal
|vocal