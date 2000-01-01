Campus

Masculins i femenins de càrrecs i perfils professionals

MasculinsFemenins
abadabadesa
abogadoabogada
abogado fiscalabogada fiscal
administradoradministradora
administrativoadministrativa
agenteagente
alcaldealcaldesa
alférezalférez
almirantealmirante
arzobispoarzobispa
asesorasesora
ayudante de investigaciónayudante de investigación
canónigocanóniga
capitán
capitana
catedráticocatedrática
comandantecomandante
comisariocomisaria
comisionadocomisionada
concejalconcejala
consejeroconsejera
cónsulconsulesa
coronelcoronel
decanodecana
defensordefensora
delegadodelegada
diputadodiputada
directordirectora
docentedocente
editoreditora
enfermeroenfermera
exministroexministra
expresidenteexpresidenta
fiscalfiscal
funcionariofuncionaria
generalgeneral
gerentegerenta
gobernadorgobernadora
MasculinsFemenins
abatabadessa
administradoradministradora
administratiuadministrativa
advocatadvocada
agentagent
ajudant de recercaajudant de recerca
alcaldealcaldessa o alcade
almirallalmirallessa
arquebisbearquebisbessa
assessorassessora
batllebatllessa o batlle
bisbebisbessa
canongecanongessa
cap
cap
capitàcapitana
catedràticcatedràtica
comissaricomissària
comissionatcomissionada
consellerconsellera
cònsolconsolessa o cònsol
coronelcoronela
defensordefensora
degàdegana
delegatdelegada
diputatdiputada
directordirectora
docentdocent
editoreditora
enginyerenginyera
fiscalfiscal
funcionarifuncionària
generalgenerala
gerentgerenta
governadorgovernadora
 

 

MasculinsFemenins
infermerinfermera
informàticinformàtica
intendentintendenta
interíinterina
interventorinterventora
investigadorinvestigadora
jutgejutgessa o jutge
lletrat (major)lletrada (major)
magistratmagistrada
mestremestra
metgemetgessa o metge
ministreministra
notarinotària
nuncinúncia
prefecteprefecta
presidentpresidenta
priorpriora o prioressa
professorprofessora
professor agregatprofessora agregada
professor ajudantprofessora ajudant
professor associatprofessora associada
professor col·laboradorprofessora col·laboradora
professor compartitprofessora compartida
professor emèritprofessor emèrita
professor lectorprofessora lectora
professor responsable d'assignaturaprofessora responsable d'assignatura
professor sèniorprofessora sènior
professor visitantprofessora visitant

 

MasculinsFemenins
rectorrectora
sotsdelegatsotsdelegada
sotsdirectorsotsdirectora
sotssecretarisotssecretària
sotssíndicsotssíndica
superiorsuperiora
tècnictècnica
tinenttinenta
tinent d'alcaldia/d'alcaldetinenta d'alcaldia/d'alcalde
tutortutora
vicarivicària
vicedegàvicedegana
vicegerentvicegerenta
vicepresidentvicepresidenta
vicerectorvicerectora
vocalvocal

 