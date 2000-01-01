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Sustantivos y adjetivos

Sobre el género

 1. Los sustantivos pueden ser de género femenino o masculino. A continuación se recoge una lista de sustantivos de cada género que pueden suscitar dudas:

  • Son palabras femeninas la apoteosis, la índole (política), la apócope y las que empiezan por a/ha tónica aunque vayan acompañadas de determinantes masculinos (un hambre extrema, el agua fresca).
  • Son palabras masculinas el apocalipsis, el avestruz, el calor, el color.

2. Existen además tres grupos de sustantivos invariables en relación con el género gramatical:

  • Los sustantivos ambiguos en cuanto al género son palabras que designan seres inanimados y que pueden ir en femenino o masculino sin cambio de significado, como el mar y la mar. Otros ejemplos son lindes, ánade, azúcar, margen, canal, interrogante, armazón, tizne, agravante, atenuante, eximente, internet, sartén, tanga.
  • Los sustantivos epicenos son palabras que solo tienen un género gramatical pero que se usan para designar seres animados de ambos sexos. Hay sustantivos epicenos femeninos como la víctima, la persona, la jirafa, la serpiente, y epicenos masculinos como el miembro, el personaje, el mamut, el lince.
  • Los sustantivos comunes en cuanto al género son palabras invariables que designan seres animados. Para especificar si el ser animado es de un sexo u otro, hay que flexionar otras palabras (determinantes, adjetivos), como el artista ganador y la artista ganadora. Otros ejemplos son pianista (y demás profesiones acabadas en -ista), criminal, escribiente, estudiante, cantante, negociante, dibujante, agente, ayudante, paciente, testigo, reo, poeta, cónyuge.

3. Los topónimos y nombres de accidentes geográficos no siguen normas específicas, aunque hay dos tendencias:

  • Los topónimos que acaban en -a átona se usan como femeninos, como la España monárquica la antigua Checoslovaquia. Los que acaban en -tónica y en otras letras se usan como masculinos, como el Panamá de mi infanciael Canadá francófonoel Berlín de nuestros díasel Egipto de los faraones.
  • Los accidentes geográficos y en ocasiones algunos topónimos se usan según el género del sustantivo común al que se refieren (la ciudad, el pueblo, el río, el monte, etc.), por ejemplo:

el (monte) Himalaya, el (monte) Mulhacén

la antigua (ciudad de) Cartago, Tarragona es (una ciudad) menos cara que Barcelona

el (río) Ebro, el (río) Nilo

el (mar) Mediterráneo, el (océano) Atlántico

4. En el caso de instituciones, galardones, etc. con nombre propio, el género gramatical aplicado es el del nombre común al que se refieren, por ejemplo:

el (museo) Reina Sofía, la (Universidad) Carlos III, los (premios) Goya

5. Ver la lista de cargos y perfiles profesionales más frecuentes en masculino y femenino.

Sobre el número

Como norma general, el plural se forma añadiendo -s a las palabras que acaban en vocal y -es a las palabras que acaban en consonante. A continuación se presenta una serie de casos especiales:

 

1. Sustantivos invariables

Hay tres grupos de sustantivos que no varían en número:

  • Sustantivos que solo existen en singular:
salud, cariz, grey, sed
  • Sustantivos que solo existen en plural:
víveres, albricias, anales, andas, añicos, arras, enseres, exequias, finanzas
  • Sustantivos que mantienen su forma para los dos números, que son:
todos los acabados en -x: clímax, tórax
todos los acabados en sílaba átona y -s: lunes, martes, miércoles, corpus, caries, galimatías, abrecartas, abrelatas, guardabarros, guardagujas, guardacostas, guardaespaldas, lanzacohetes, lanzallamas, sacapuntas, tiralíneas
otros: mánager, test

2. Siglas y siglas lexicalizadas

Las siglas no tienen forma de plural:

los GRAPO, los GEO, las AFA, las ONG

Sin embargo, las siglas y los acrónimos, si llegan a lexicalizarse y se escriben como un sustantivo común, se pluralizan de manera regular:

los grapos, los geos, las afas, las oenegés

3. Adjetivos que complementan a más de un sustantivo

La concordancia de número de los adjetivos que se refieren a varios sustantivos depende del valor semántico de los sustantivos:

  • Si cada sustantivo se considera un ente separado, el adjetivo va en plural:
Tiene una habilidad y un ingenio extraordinarios.
  • Si los sustantivos forman un conjunto unitario, el adjetivo puede ir en singular:
Estudia Economía y Empresa Aplicada a la Administración.

4. Palabras compuestas

La concordancia de número de una palabra compuesta depende de la categoría gramatical de los elementos que la forman:

  • Si son dos sustantivos separados por un espacio, solo se marca el plural en el primero:
años luz, ciudades dormitorio, niños prodigio
  • Si son dos adjetivos (tanto si van unidos sin espacio o unidos por guion), solo se marca el plural en el segundo:
acuerdos hispanoamericanos, enfrentamientos palestino-israelíes

Ver la lista de plurales de extranjerismos y palabras dudosas.

Grado comparativo y superlativo de los adjetivos

Como normal general, los adjetivos pueden aparecer en tres grados:
 

1. Grado positivo, en el que el adjetivo aparece en su forma básica sin modificadores:

joven

bueno/a

2. Grado comparativo, en el que se establece una comparación entre dos o más entidades:

más joven (que), menos joven (que), tan joven como

mejor (que)

3. Grado superlativo, que a su vez puede ser relativo o absoluto:

  • Superlativo relativo, en el que se establece un punto muy alto de una cualidad a la vez que se comparan entidades entre sí:

el/la más joven (de todos/as)

el/la mejor (de todos/as)
  • Superlativo absoluto, en el que se establece un punto insuperable de una cualidad sin que haya comparación:

jovencísimo/a

buenísimo/a, óptimo/a

Dado que los grados comparativo y superlativo presentan las cualidades como si fueran una escala y sirven precisamente para indicar el punto alcanzado, los adjetivos que se refieren a cualidades que no son graduables no pueden aparecer en forma comparativa o superlativa. Por lo general, no son graduables los adjetivos que indican cualidades binarias (o se tiene o no se tiene la cualidad en cuestión) ni los que indican un extremo (no se puede superar la cualidad en cuestión):

Adjetivos binarios:

soltero, diurno, mortal, inmortal

el más soltero, más inmortal que

Adjetivos extremos:

principal, fundamental, primero, último, único, primordial 

el más primordial [pero sí el más urgente]
Algunas formas superlativas absolutas pueden suscitar dudas. A continuación se presentan algunos usos incorrectos o poco recomendables con sus alternativas preferibles.
 
antiguoantiquísimo no antigüísimo
célebre
celebérrimo no celebrísimo
cierto
certísimo mejor que ciertísimo
cruel
crudelísimo mejor que cruelísimo
fiel
fidelísimo no fielísimo
fuertefortísimo mejor que fuertísimo
notablenotabilísimo no notablísimo
nuevonovísimo mejor que nuevísimo
pobrepaupérrimo mejor que pobrísimo
probableprobabilísimo no probablísimo
recienterecentísimo mejor que recientísimo
sagradosacratísimo mejor que sagradísimo