Sustantivos y adjetivos

1. Los sustantivos pueden ser de género femenino o masculino. A continuación se recoge una lista de sustantivos de cada género que pueden suscitar dudas:

Son palabras femeninas la apoteosis, la índole (política), la apócope y las que empiezan por a/ha tónica aunque vayan acompañadas de determinantes masculinos (un hambre extrema, el agua fresca).

Son palabras masculinas el apocalipsis, el avestruz, el calor, el color.

2. Existen además tres grupos de sustantivos invariables en relación con el género gramatical:

Los sustantivos ambiguos en cuanto al género son palabras que designan seres inanimados y que pueden ir en femenino o masculino sin cambio de significado, como el mar y la mar. Otros ejemplos son lindes, ánade, azúcar, margen, canal, interrogante, armazón, tizne, agravante, atenuante, eximente, internet, sartén, tanga.

Los sustantivos epicenos son palabras que solo tienen un género gramatical pero que se usan para designar seres animados de ambos sexos. Hay sustantivos epicenos femeninos como la víctima, la persona, la jirafa, la serpiente, y epicenos masculinos como el miembro, el personaje, el mamut, el lince.

Los sustantivos comunes en cuanto al género son palabras invariables que designan seres animados. Para especificar si el ser animado es de un sexo u otro, hay que flexionar otras palabras (determinantes, adjetivos), como el artista ganador y la artista ganadora. Otros ejemplos son pianista (y demás profesiones acabadas en -ista), criminal, escribiente, estudiante, cantante, negociante, dibujante, agente, ayudante, paciente, testigo, reo, poeta, cónyuge.

3. Los topónimos y nombres de accidentes geográficos no siguen normas específicas, aunque hay dos tendencias:

Los topónimos que acaban en -a átona se usan como femeninos, como la España monárquica o la antigua Checoslovaquia. Los que acaban en -a tónica y en otras letras se usan como masculinos, como el Panamá de mi infancia, el Canadá francófono, el Berlín de nuestros días, el Egipto de los faraones.

Los accidentes geográficos y en ocasiones algunos topónimos se usan según el género del sustantivo común al que se refieren (la ciudad, el pueblo, el río, el monte, etc.), por ejemplo:

el (monte) Himalaya, el (monte) Mulhacén la antigua (ciudad de) Cartago, Tarragona es (una ciudad) menos cara que Barcelona el (río) Ebro, el (río) Nilo el (mar) Mediterráneo, el (océano) Atlántico

4. En el caso de instituciones, galardones, etc. con nombre propio, el género gramatical aplicado es el del nombre común al que se refieren, por ejemplo:

el (museo) Reina Sofía, la (Universidad) Carlos III, los (premios) Goya

5. Ver la lista de cargos y perfiles profesionales más frecuentes en masculino y femenino.