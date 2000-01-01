Programas con organismos internacionales
La experiencia de más de treinta años en aprendizaje en línea de calidad avala la UOC como referente académico global. Ante la creciente demanda de formación universitaria a escala internacional, especialmente en América Latina, ofrecemos acompañamiento a instituciones educativas, sistemas de educación superior, organismos supranacionales y gobiernos de todo el mundo en la implantación y el desarrollo de sus propios modelos de educación en línea. Impulsamos la transformación educativa para hacer llegar el conocimiento más lejos.
Generamos impacto transformador en los territorios a través del conocimiento
Acompañamos las instituciones educativas de diferentes países en el proceso de incorporar metodologías virtuales a su oferta académica.
Programas formativos para profesionales
Organismos internacionales como UNITAR, la OMS y la FAO se han acercado a la UOC para diseñar y poner en marcha programas formativos virtuales de sus profesionales globales y equipos específicos.
La solución en línea de calidad permite la formación técnica y especializada de los trabajadores de estas organizaciones, que suelen estar físicamente alejados entre ellos. Además, les permite enriquecerse de las experiencias de otros estudiantes con los que comparten aulas.
También acompañamos la formación a lo largo de la vida de profesionales de diferentes instituciones con nuestros programas formativos. Equipos docentes de universidades o profesionales de instituciones públicas de Latinoamérica como el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador, la Universidad Cooperativa de Colombia o el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia se han formado en nuestras aulas.
Máster en Conflictos, Paz y Seguridad
Desde 2013, especializa al funcionariado de las Naciones Unidas durante sus misiones en países en conflicto y después de ellas.
Máster universitario International Affairs and Diplomacy
Este programa formativo permite a estudiantes y profesionales de la diplomacia recién titulados complementar y mejorar sus conocimientos y competencias en diplomacia y asuntos internacionales.
Especialización de Manejo Clínico de la Leishmaniasis Cutánea
Entrena a los agentes de salud de los países del trópico y del norte del Magreb en los protocolos de la OMS para atender a personas afectadas por estas enfermedades.