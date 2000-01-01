Organismos internacionales como UNITAR, la OMS y la FAO se han acercado a la UOC para diseñar y poner en marcha programas formativos virtuales de sus profesionales globales y equipos específicos.

La solución en línea de calidad permite la formación técnica y especializada de los trabajadores de estas organizaciones, que suelen estar físicamente alejados entre ellos. Además, les permite enriquecerse de las experiencias de otros estudiantes con los que comparten aulas.