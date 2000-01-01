Programes amb organismes internacionals
L'experiència de més de trenta anys en aprenentatge en línia de qualitat avala la UOC com a referent acadèmic global. Davant la demanda creixent de formació universitària a escala internacional, especialment a l'Amèrica Llatina, acompanyem institucions educatives, sistemes d'ensenyament superior, organismes supranacionals i governs de tot el món en la implantació i el desenvolupament dels seus propis models d'educació en línia. Impulsem la transformació educativa per fer arribar el coneixement més lluny.
Generem impacte transformador als territoris a través del coneixement
Acompanyem les institucions educatives de diferents països en el procés d'incorporar metodologies virtuals a la seva oferta acadèmica.
Programes formatius per a professionals
Organismes internacionals com UNITAR, l'OMS i la FAO s'han acostat a la UOC per a dissenyar i posar en marxa programes formatius virtuals dels seus professionals globals i equips específics.
La solució en línia de qualitat permet la formació tècnica i especialitzada dels treballadors d'aquestes organitzacions, que solen estar físicament allunyats entre ells. A més, els permet enriquir-se de les experiències d'altres estudiants amb els quals comparteixen aules.
També acompanyem la formació al llarg de la vida de professionals de diferents institucions amb els nostres programes formatius. Equips docents d'universitats o professionals d'institucions públiques de l'Amèrica Llatina com el Ministeri d'Inclusió Econòmica i Social i el Consell d'Assegurament de la Qualitat de l'Ensenyament Superior de l'Equador, la Universitat Cooperativa de Colòmbia o el Ministeri de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de Colòmbia s'han format a les nostres aules.
Master en Conflicte, Pau i Seguretat
Des del 2013, especialitza el funcionariat de les Nacions Unides durant les seves missions a països en conflicte i després d'aquestes.
Màster d'International Affairs and Diplomacy
Aquest programa formatiu permet que els estudiants i els diplomàtics que s'acaben de titular complementin i millorin els seus coneixements i les seves capacitats en matèria de diplomàcia i assumptes internacionals.
Especialització de Maneig Clínic de la Leishmaniosi Cutània
Entrena els agents de salut dels països del tròpic i del nord del Magrib en els protocols de l'OMS per a atendre persones afectades per aquestes malalties.