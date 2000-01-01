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Prácticas extracurriculares

Las prácticas no curriculares no forman parte del plan de estudios, pero te permiten aplicar y consolidar los conocimientos de tu ámbito académico.

Puedes hacerlas en centros e instituciones del ámbito nacional e internacional, y sirven para impulsar tu experiencia profesional.

Características

Duración de las prácticas

La durada màxima de les pràctiques depèn dels estudis que cursi l’estudiant.

A continuació es detalla el nombre màxim d’hores de pràctiques que es pot fer d’acord amb el tipus d’estudis que faci l’estudiant.

Tipo de estudiosNúmero máximo de horas de prácticasNúmero máximo de horas por curso académico
Grados de 240 créditos (4 años)3.000750
Grados de 180 créditos (3 años)2.250750
Másters de hasta 90 créditos1.125750
Másters de hasta 60 créditos750-
Posgrados375-
Especializaciones187,5-

 

Hay que tener en cuenta que pueden firmarse un máximo de dos convenios en un mismo centro de prácticas. La duración máxima de cada convenio por curso académico es de 750 horas (siempre que la duración máxima de las prácticas de los estudios lo permita).

En caso de firmar un segundo convenio, es necesario que transcurra un mes entre ambos convenios. El proyecto formativo del segundo convenio debe prever tareas distintas de las incluidas en el primer convenio.

Modalidad de las prácticas

Las prácticas académicas externas son las prácticas vinculadas a un centro de prácticas externo. Estas prácticas pueden ser:

  • Presenciales:Implican la presencia física en el centro durante toda la duración de las prácticas.
  • Virtuales: Se hacen a distancia en formato remoto.
  • Semipresenciales: Una combinación de las opciones presencial y virtual.

En cualquiera de estas modalidades, el estudiante se sitúa en un contexto de aprendizaje «auténtico», que lo acerca a la realidad de su campo profesional.

Requisitos para hacer las prácticas no curriculares

Los estudiantes tienen que estar matriculados mientras dura la práctica en alguno de los estudios siguientes: grado, máster, posgrado o curso de especialización.

En el caso de estudiantes de grado, es necesario que hayan superado el 50 % de los créditos de la titulación (sumando los créditos superados, los créditos reconocidos y los créditos de los que se hayan matriculado).

Las prácticas deben estar vinculadas a los estudios que se cursan.

En el caso de estudiantes de nueva incorporación o que no cursen ninguna asignatura en el momento de solicitar las prácticas, tendrán que esperarse hasta el comienzo de la docencia para empezarlas.

Cómo se solicitan las prácticas no curriculares

01.

Acceder a la solicitud de prácticas, buscar la convocatoria de prácticas no curriculares de este curso e inscribirse.

02.

Una vez inscrito, dentro de la convocatoria ya podrá solicitar las ofertas de prácticas que más le interesen.

03.

El centro de prácticas efectuará el proceso de selección y, si es seleccionado, validaremos que el estudiante cumple los requisitos académicos para hacer las prácticas.

04.

 

Una vez validados estos requisitos, se mandará el convenio. Cuando el convenio tenga todas las firmas necesarias el estudiante podrá empezar las prácticas.