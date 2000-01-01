Prácticas extracurriculares

La durada màxima de les pràctiques depèn dels estudis que cursi l’estudiant.

A continuació es detalla el nombre màxim d’hores de pràctiques que es pot fer d’acord amb el tipus d’estudis que faci l’estudiant.

Tipo de estudios Número máximo de horas de prácticas Número máximo de horas por curso académico Grados de 240 créditos (4 años) 3.000 750 Grados de 180 créditos (3 años) 2.250 750 Másters de hasta 90 créditos 1.125 750 Másters de hasta 60 créditos 750 - Posgrados 375 - Especializaciones 187,5 -

Hay que tener en cuenta que pueden firmarse un máximo de dos convenios en un mismo centro de prácticas. La duración máxima de cada convenio por curso académico es de 750 horas (siempre que la duración máxima de las prácticas de los estudios lo permita).

En caso de firmar un segundo convenio, es necesario que transcurra un mes entre ambos convenios. El proyecto formativo del segundo convenio debe prever tareas distintas de las incluidas en el primer convenio.