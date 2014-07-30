Prácticas
Los Servicios de Prácticas y Movilidad de la UOC gestionamos tus prácticas académicas externas para conectarte directamente con el mundo laboral.
A través de convenios de cooperación educativa, las entidades e instituciones incorporan estudiantes a sus equipos para impulsar el talento joven, mientras tú consolidas tu formación con una experiencia práctica junto a profesionales de tu sector.
Tipo de prácticas
Prácticas curriculares
Asignaturas que forman parte del plan de estudios. El estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado. El profesional del centro de prácticas y el docente aseguran que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo acordado.
Prácticas extracurriculares
No forman parte de ningún plan de estudios, pero tienen que estar relacionadas con los estudios que cursa el estudiante. El estudiante las hace voluntariamente.