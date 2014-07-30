Pràctiques
Els Serveis de Pràctiques i Mobilitat de la UOC gestionem les teves pràctiques acadèmiques externes per connectar-te directament amb el món laboral.
Mitjançant convenis de cooperació educativa, les entitats i institucions incorporen estudiants als seus equips per impulsar el talent jove, mentre tu consolides la teva formació amb una experiència pràctica al costat de professionals del teu sector.
Tipus de pràctiques
Pràctiques curriculars
Assignatures que formen part del pla d'estudis. L'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat. El professional del centre de pràctiques i el docent asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu acordat.
Pràctiques extracurriculars
No formen part del pla d'estudis, però han d'estar relacionades amb els estudis que cursa l'estudiant. L'estudiant les fa voluntàriament.