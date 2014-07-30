Campus

Pràctiques

Els Serveis de Pràctiques i Mobilitat de la UOC gestionem les teves pràctiques acadèmiques externes per connectar-te directament amb el món laboral.

Mitjançant convenis de cooperació educativa, les entitats i institucions incorporen estudiants als seus equips per impulsar el talent jove, mentre tu consolides la teva formació amb una experiència pràctica al costat de professionals del teu sector.

pràctiques uoc

Tipus de pràctiques

Pots fer les pràctiques en àmbit nacional o internacional, en la modalitat que s'adapti millor a tu: presencial, semipresencial o virtual.

Pràctiques curriculars

Assignatures que formen part del pla d'estudis. L'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat. El professional del centre de pràctiques i el docent asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu acordat. 

Pràctiques extracurriculars

No formen part del pla d'estudis, però han d'estar relacionades amb els estudis que cursa l'estudiant. L'estudiant les fa voluntàriament.

Empreses

Espai de gestió de les pràctiques

Marc legal

Normativa acadèmica i de recerca

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