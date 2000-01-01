Pràctiques al tercer sector
Promovem la incorporació de competències socials que van més enllà del currículum acadèmic i que connecten directament amb els nostres programes formatius.
L'estudiantat de la UOC pot dur a terme el període de pràctiques en entitats sense ànim de lucre i del tercer sector amb un doble objectiu:
- Formar-se com a professionals amb visió crítica, coneixedors d'altres realitats socials i conscients dels reptes globals i locals.
- Contribuir a transformar la societat, i generar un impacte social positiu en col·laboració amb el teixit associatiu del territori.
Si formes part d'una ONG, entitat o institució amb finalitats socials, suma't com a centre de pràctiques de la UOC. Dona-t'hi d'alta aquí.