Prácticas en el tercer sector
Promovemos la incorporación de competencias sociales que vayan más allá del currículo educativo y que sean transversales en nuestros programas formativos.
El estudiantado de la UOC puede llevar a cabo el periodo de prácticas en entidades sin ánimo de lucro y del tercer sector con un doble objetivo:
- Formarse como profesionales con visión crítica, conocedores de otras realidades sociales y conscientes de los retos globales y locales.
- Contribuir a transformar la sociedad, y generar un impacto social positivo en colaboración con el tejido asociativo del territorio.
Si formas parte de una ONG, entidad o institución con fines sociales, súmate como centro de prácticas de la UOC. Date de alta aquí.