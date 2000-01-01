Campus

Prácticas en el tercer sector

Promovemos la incorporación de competencias sociales que vayan más allá del currículo educativo y que sean transversales en nuestros programas formativos.

El estudiantado de la UOC puede llevar a cabo el periodo de prácticas en entidades sin ánimo de lucro y del tercer sector con un doble objetivo:

  • Formarse como profesionales con visión crítica, conocedores de otras realidades sociales y conscientes de los retos globales y locales.
  • Contribuir a transformar la sociedad, y generar un impacto social positivo en colaboración con el tejido asociativo del territorio.

Si formas parte de una ONG, entidad o institución con fines sociales, súmate como centro de prácticas de la UOC. Date de alta aquí.

Servicio de prácticas

Encuentra el apoyo que necesitas para gestionar tus prácticas académicas.

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