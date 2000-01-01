Prácticas en el tercer sector

El estudiantado de la UOC puede llevar a cabo el periodo de prácticas en entidades sin ánimo de lucro y del tercer sector con un doble objetivo:

Formarse como profesionales con visión crítica , conocedores de otras realidades sociales y conscientes de los retos globales y locales.

, conocedores de otras realidades sociales y conscientes de los retos globales y locales. Contribuir a transformar la sociedad, y generar un impacto social positivo en colaboración con el tejido asociativo del territorio.

Si formas parte de una ONG, entidad o institución con fines sociales, súmate como centro de prácticas de la UOC. Date de alta aquí.