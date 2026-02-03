Pràctiques i mobilitat
Porta els teus estudis al món professional
A la UOC pots completar la teva formació amb pràctiques externes i experiències de mobilitat internacional vinculades als teus estudis. Aquestes opcions t’ajuden a aplicar el que aprens, desenvolupar competències i apropar-te a entorns professionals, acadèmics i internacionals.
Pots fer pràctiques curriculars o no curriculars, estudiar en universitats estrangeres, participar en mobilitats virtuals o fer pràctiques a l’estranger.
En aquesta pàgina trobaràs les opcions disponibles i els espais on pots consultar els requisits, la durada, les convocatòries i la informació per gestionar-les.
Pràtiques compatibles amb la teva vida
Estudia en línia i fes les pràctiques allà on siguis.
Aplicades a la realitat laboral
Aplica els coneixements en +10K empreses
Experiència internacional
Fes una estada Erasmus o pràctiques internacionals.
Experiència professional sense renunciar a la flexibilitat
A la UOC podràs fer pràctiques en empreses i organitzacions de diferents sectors, tant en l'àmbit nacional com internacional, i accedir a serveis d'orientació i ocupació que t'ajudaran a desenvolupar competències, ampliar la teva xarxa de contactes i millorar les teves oportunitats laborals.
Virtuals o presencials
Pràctiques curriculars garantides
Borsa de pràctiques no curriculars
empreses col·laboradores
de taxa d'ocupació entre el nostre estudiantat
A la UOC hi ha dos tipus de pràctiques externes, en funció de si pertanyen al pla docent o no.
Són assignatures que formen part del pla d’estudis d’un grau o màster. Estan pensades perquè posis en pràctica els coneixements teòrics i apliquis a una feina concreta el que has anat assimilant en les diferents matèries cursades.
Són pràctiques voluntàries. Es fan preferentment durant el curs acadèmic i no formen part de cap pla d’estudis. Han d’estar relacionades amb els estudis que curses i has de tenir la matrícula feta per poder-les fer.
Viu una experiència internacional
Combina els estudis en línia amb una estada internacional i gaudeix d'una experiència acadèmica i professional adaptada al teu ritme.
Podràs estudiar o fer pràctiques en universitats i organitzacions d'altres països, viure una experiència internacional i desenvolupar competències com l'autonomia, l'adaptabilitat i la comunicació intercultural.
Estudia en universitats estrangeres
Fes pràctiques internacionals
Accedeix a beques Erasmus+
Tens dues maneres d’acollir-te a un programa de mobilitat per estudiar en universitats estrangeres.
Beques Erasmus+ Estudis
Estades d’entre tres i cinc mesos per a graus i màsters universitaris en països europeus del programa Erasmus+ i en institucions col·laboradores de l’aliança OpenEU, en modalitat física o combinada.
Mobilitats internacionals virtuals
Pots cursar una o diverses assignatures a les aules virtuals d’institucions d’educació superior estrangeres i obtenir el reconeixement de crèdits superats. També pots compartir l’aula virtual de la UOC amb companyes i companys d’altres països.
També pots posar en pràctica els coneixements apresos durant el procés formatiu en un context internacional.
Beques Erasmus+ Pràctiques
Estades d’entre dos i cinc mesos per a graus, màsters universitaris i doctorat en països de la Unió Europea, en modalitat física o combinada. Has de proposar tu el centre, l’entitat, l’empresa o la institució on vols fer les pràctiques.
Altres programes internacionals de pràctiques
Hi ha programes, institucions i agències de tot el món que també ofereixen pràctiques internacionals.
Abans de començar
Consulta sempre els requisits, la durada, els terminis i les convocatòries de cada modalitat abans d’iniciar qualsevol gestió. La informació pot variar segons els estudis, el tipus de pràctiques o l’opció de mobilitat.
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