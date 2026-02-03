Prácticas y movilidad

Lleva tus estudios al mundo profesional

En la UOC puedes completar tu formación con prácticas externas y experiencias de movilidad internacional vinculadas a tus estudios. Estas opciones te ayudan a aplicar lo que aprendes, desarrollar competencias y acercarte a entornos profesionales, académicos e internacionales.

Puedes hacer prácticas curriculares o no curriculares, estudiar en el extranjero, participar en movilidades virtuales o hacer prácticas internacionales.

En esta página encontrarás las opciones disponibles y los espacios donde puedes consultar los requisitos, la duración, las convocatorias y la información para gestionarlas.