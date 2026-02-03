Solicita información
Campus

Prácticas y movilidad

Lleva tus estudios al mundo profesional

En la UOC puedes completar tu formación con prácticas externas y experiencias de movilidad internacional vinculadas a tus estudios. Estas opciones te ayudan a aplicar lo que aprendes, desarrollar competencias y acercarte a entornos profesionales, académicos e internacionales.

Puedes hacer prácticas curriculares o no curriculares, estudiar en el extranjero, participar en movilidades virtuales o hacer prácticas internacionales.

En esta página encontrarás las opciones disponibles y los espacios donde puedes consultar los requisitos, la duración, las convocatorias y la información para gestionarlas.

noi

Prácticas compatibles con tu vida

Estudia en línea y haz las prácticas allí donde estés.

Prácticas aplicadas a la realidad laboral

Aplica los conocimientos en +10k empresas.

Experiencia internacional

Haz una estancia Erasmus o prácticas internacionales.

Experiencia profesional sin renunciar a la flexibilidad

En la UOC podrás hacer prácticas en empresas y organizaciones de diferentes sectores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y acceder a servicios de orientación y empleo que te ayudarán a desarrollar competencias, ampliar tu red de contactos y mejorar tus oportunidades laborales.

Prácticas virtuales o presenciales

Prácticas curriculares garantizadas

Bolsa de prácticas no curriculares

+10k

empresas colaboradoras

89%

de tasa de empleo entre nuestro alumnado

En la UOC existen dos tipos de prácticas externas, en función de si pertenecen o no al docente.

Son asignaturas que forman parte del plan de estudios de un grado o máster universitario. Están pensadas para que pongas en práctica los conocimientos teóricos y apliques a un trabajo concreto lo que has ido asimilando en las diferentes materias cursadas.

Son prácticas voluntarias. Se realizan preferentemente durante el curso académico y no forman parte de ningún plan de estudios. Deben estar relacionadas con tus estudios y debes tener la matrícula hecha para poder realizarlas.

Vive una experiencia internacional

Combina los estudios en línea con una estancia internacional y disfruta de una experiencia académica y profesional adaptada a tu ritmo.

Podrás estudiar o hacer prácticas en universidades y organizaciones de otros países, vivir una experiencia internacional y desarrollar competencias como la autonomía, la adaptabilidad y la comunicación intercultural.

Estudia en universidades extranjeras

Haz prácticas internacionales

Accede a becas Erasmus+

openeu

Tienes dos formas de acogerte a un programa de movilidad para estudiar en universidades extranjeras.

Becas Erasmus+ Estudios

Estancias de entre tres y cinco meses para grados y másteres universitarios en países europeos del programa Erasmus+ y en instituciones colaboradoras de la alianza OpenEU, en modalidad física o combinada.

Movilidades internacionales virtuales

Puedes cursar una o varias asignaturas en las aulas virtuales de instituciones de educación superior extranjeras y obtener el reconocimiento de créditos superados. También puedes compartir el aula virtual de la UOC con compañeras y compañeros de otros países.

También puedes poner en práctica los conocimientos aprendidos durante tu proceso formativo en un contexto internacional.

Becas Erasmus+ Prácticas

Estancias de entre dos y cinco meses para grados, másteres universitarios y doctorado en países de la Unión Europea, en modalidad física o combinada. Debes proponer tú el centro, la entidad, la empresa o la institución donde quieres hacer las prácticas.

Otros programas internacionales de prácticas

Además, existen numerosos programas, instituciones y agencias de todo el mundo que también ofrecen prácticas internacionales.

Antes de empezar

Consulta siempre los requisitos, la duración, los plazos y las convocatorias de cada modalidad antes de iniciar cualquier gestión. La información puede variar según los estudios, el tipo de prácticas o la opción de movilidad.

Soluciones de aprendizaje que se adaptan a ti

Encuentra la formación que buscas

Toda la oferta formativa

También te puede interesar...

¿Quieres más información?

Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC

Género
¿En qué idioma deseas recibir la información?