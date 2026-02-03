Prácticas y movilidad
Lleva tus estudios al mundo profesional
En la UOC puedes completar tu formación con prácticas externas y experiencias de movilidad internacional vinculadas a tus estudios. Estas opciones te ayudan a aplicar lo que aprendes, desarrollar competencias y acercarte a entornos profesionales, académicos e internacionales.
Puedes hacer prácticas curriculares o no curriculares, estudiar en el extranjero, participar en movilidades virtuales o hacer prácticas internacionales.
En esta página encontrarás las opciones disponibles y los espacios donde puedes consultar los requisitos, la duración, las convocatorias y la información para gestionarlas.
Prácticas compatibles con tu vida
Estudia en línea y haz las prácticas allí donde estés.
Prácticas aplicadas a la realidad laboral
Aplica los conocimientos en +10k empresas.
Experiencia internacional
Haz una estancia Erasmus o prácticas internacionales.
Experiencia profesional sin renunciar a la flexibilidad
En la UOC podrás hacer prácticas en empresas y organizaciones de diferentes sectores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y acceder a servicios de orientación y empleo que te ayudarán a desarrollar competencias, ampliar tu red de contactos y mejorar tus oportunidades laborales.
Prácticas virtuales o presenciales
Prácticas curriculares garantizadas
Bolsa de prácticas no curriculares
empresas colaboradoras
de tasa de empleo entre nuestro alumnado
En la UOC existen dos tipos de prácticas externas, en función de si pertenecen o no al docente.
Son asignaturas que forman parte del plan de estudios de un grado o máster universitario. Están pensadas para que pongas en práctica los conocimientos teóricos y apliques a un trabajo concreto lo que has ido asimilando en las diferentes materias cursadas.
Son prácticas voluntarias. Se realizan preferentemente durante el curso académico y no forman parte de ningún plan de estudios. Deben estar relacionadas con tus estudios y debes tener la matrícula hecha para poder realizarlas.
Vive una experiencia internacional
Combina los estudios en línea con una estancia internacional y disfruta de una experiencia académica y profesional adaptada a tu ritmo.
Podrás estudiar o hacer prácticas en universidades y organizaciones de otros países, vivir una experiencia internacional y desarrollar competencias como la autonomía, la adaptabilidad y la comunicación intercultural.
Estudia en universidades extranjeras
Haz prácticas internacionales
Accede a becas Erasmus+
Tienes dos formas de acogerte a un programa de movilidad para estudiar en universidades extranjeras.
Becas Erasmus+ Estudios
Estancias de entre tres y cinco meses para grados y másteres universitarios en países europeos del programa Erasmus+ y en instituciones colaboradoras de la alianza OpenEU, en modalidad física o combinada.
Movilidades internacionales virtuales
Puedes cursar una o varias asignaturas en las aulas virtuales de instituciones de educación superior extranjeras y obtener el reconocimiento de créditos superados. También puedes compartir el aula virtual de la UOC con compañeras y compañeros de otros países.
También puedes poner en práctica los conocimientos aprendidos durante tu proceso formativo en un contexto internacional.
Becas Erasmus+ Prácticas
Estancias de entre dos y cinco meses para grados, másteres universitarios y doctorado en países de la Unión Europea, en modalidad física o combinada. Debes proponer tú el centro, la entidad, la empresa o la institución donde quieres hacer las prácticas.
Otros programas internacionales de prácticas
Además, existen numerosos programas, instituciones y agencias de todo el mundo que también ofrecen prácticas internacionales.
Antes de empezar
Consulta siempre los requisitos, la duración, los plazos y las convocatorias de cada modalidad antes de iniciar cualquier gestión. La información puede variar según los estudios, el tipo de prácticas o la opción de movilidad.
Encuentra la formación que buscasToda la oferta formativa
También te puede interesar...
¿Quieres más información?
Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC