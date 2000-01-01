Pràctiques extracurriculars

Durada de les pràctiques
La durada màxima de les pràctiques depèn dels estudis que cursi l’estudiant.
A continuació es detalla el nombre màxim d’hores de pràctiques que es pot fer d’acord amb el tipus d’estudis que faci l’estudiant.
|Tipus d'estudis
|Nombre màxim d'hores de pràctiques
|Nombre màxim d'hores per curs acadèmic
|Graus de 240 crèdits (4 anys)
|3.000
|750
|Graus de 180 crèdits (3 anys)
|2.250
|750
|Màsters de fins a 90 crèdits
|1.125
|750
|Màsters de fins a 60 crèdits
|750
|-
|Postgraus
|375
|-
|Especialitzacions
|187,5
|-
Cal tenir en compte que es poden signar un màxim de dos convenis en un mateix centre de pràctiques. La durada màxima de cada conveni per curs acadèmic és de 750 hores (sempre que la durada màxima de les pràctiques dels estudis ho permeti).
En cas de signar un segon conveni, cal que transcorri un mes entre ambdós convenis. El projecte formatiu del segon conveni ha de preveure tasques diferents de les incloses en el primer conveni.