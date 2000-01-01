Posicionamiento sobre la inteligencia artificial
Desde sus orígenes, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) se ha servido de la tecnología para llevar a cabo su misión como referente en la formación a lo largo de la vida.
La educación es un proceso genuinamente humano, centrado en el desarrollo personal y colectivo para contribuir al progreso de la sociedad. La integración de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje facilita este proceso y permite ir un paso más allá. Sin embargo, como universidad, debemos adoptar una perspectiva crítica sobre la tecnología y evaluar sus consecuencias en la cultura, la economía, la salud y el bienestar de la sociedad.
En cuanto a la inteligencia artificial (IA), reconocemos su valor y su potencial en el ámbito educativo, pero también ponemos de manifiesto los riesgos que conlleva si no se utiliza de forma ética, crítica y responsable. Apostamos por una IA generativa que aporte valor a los procesos de enseñanza y aprendizaje y que sea trazable y auditable, inclusiva y con sistemas de control, de modo que se garanticen la ausencia de sesgos y el acceso universal, para contribuir a una sociedad más equitativa, justa y crítica.
Per todo esto, manifestamos:
- En la UOC tenemos la misión de formar personas reconocidas, capacitadas y empoderadas como ciudadanas de la sociedad actual y del futuro, comprometidas y responsables con el propio proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. [Ciudadanía de la sociedad del futuro]
- Capacitaremos al estudiantado para que haga un uso apropiado e informado de las nuevas herramientas de IA que ya se están empezando a aplicar en el campo académico y profesional. [Alfabetización en IA]
- Nuestro estudiantado debe ser competente, informado y crítico sobre los usos, los riesgos, la legislación, los aspectos éticos y las posibilidades de la inteligencia artificial. [Competente y crítico]
- Introduciremos herramientas y metodologías basadas en IA allí donde puedan aportar valor, y aseguraremos la consecución de las competencias de la disciplina de que se trate. [IA en la enseñanza y el aprendizaje]
- Aprovecharemos las posibilidades y oportunidades que nos ofrece y ofrecerá la IA, al servicio de la personalización y el acompañamiento del estudiantado, sin menospreciar los riesgos que conlleva (sesgos, discriminación, desinformación, falta de privacidad, etc.). [Conciencia de los riesgos]
- Definiremos normas claras sobre el uso de la IA en el proceso de aprendizaje para garantizar el rigor académico y estableceremos mecanismos para asegurar la consecución de las competencias, al mismo tiempo que promoveremos el compromiso del estudiantado con la integridad académica. [Rigor académico]
- Reivindicaremos el conocimiento y la experiencia del profesorado y su papel central y de garantía de la calidad en el proceso de aprendizaje. Su tarea aprovechará las posibilidades de la IA de la forma más apropiada para abrir nuevos horizontes en la educación. [Experiencia docente]