Desde sus orígenes, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) se ha servido de la tecnología para llevar a cabo su misión como referente en la formación a lo largo de la vida.

La educación es un proceso genuinamente humano, centrado en el desarrollo personal y colectivo para contribuir al progreso de la sociedad. La integración de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje facilita este proceso y permite ir un paso más allá. Sin embargo, como universidad, debemos adoptar una perspectiva crítica sobre la tecnología y evaluar sus consecuencias en la cultura, la economía, la salud y el bienestar de la sociedad.

En cuanto a la inteligencia artificial (IA), reconocemos su valor y su potencial en el ámbito educativo, pero también ponemos de manifiesto los riesgos que conlleva si no se utiliza de forma ética, crítica y responsable. Apostamos por una IA generativa que aporte valor a los procesos de enseñanza y aprendizaje y que sea trazable y auditable, inclusiva y con sistemas de control, de modo que se garanticen la ausencia de sesgos y el acceso universal, para contribuir a una sociedad más equitativa, justa y crítica.