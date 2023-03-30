Campus
Propósito y valores

La UOC, una universidad con propósito y valores

¿Cuál es el propósito de la UOC?

En la UOC nos guiamos por un propósito claro: impulsar el acceso a una educación superior de calidad que permita a las personas transformar su vida y la de su entorno.

Este propósito define quién somos —una universidad abierta, inclusiva y adaptada a cada etapa vital— y qué hacemos: abrir oportunidades de crecimiento a lo largo de la vida, con una oferta formativa a medida de las aspiraciones y los momentos de cada persona.

propósito i valores

¿Cuáles son los valores de la UOC?

Los valores que compartimos toda la comunidad UOC guían todas nuestras decisiones y la forma como nos relacionamos.

Compromiso

Nos implicamos en el propósito común, en las personas y en la sociedad. Es la base que sostiene todas nuestras decisiones y acciones. 

Inconformismo

Exploramos nuevas formas de pensar, aprender y mejorar. Tomamos impulso para avanzar constantemente.  

Pasión

Actuamos con convicción, energía e implicación. Creemos en el proyecto e impulsamos su valor.  

Excelencia

Aspiramos a hacer las cosas con la máxima calidad y profesionalidad. Valoramos los éxitos y aprendemos de los errores. 

Amabilidad

Tratamos a las personas, sus ideas y su mundo con respeto, proximidad y empatía. La forma como nos relacionamos también transforma. 

Nuestro código ético

Un compromiso colectivo que orienta a toda la comunidad universitaria, basado en los valores y principios que guían y fortalecen nuestra forma de ser y de hacer.

Código ético