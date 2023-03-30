La UOC, una universidad con propósito y valores
¿Cuál es el propósito de la UOC?
En la UOC nos guiamos por un propósito claro: impulsar el acceso a una educación superior de calidad que permita a las personas transformar su vida y la de su entorno.
Este propósito define quién somos —una universidad abierta, inclusiva y adaptada a cada etapa vital— y qué hacemos: abrir oportunidades de crecimiento a lo largo de la vida, con una oferta formativa a medida de las aspiraciones y los momentos de cada persona.
¿Cuáles son los valores de la UOC?
Los valores que compartimos toda la comunidad UOC guían todas nuestras decisiones y la forma como nos relacionamos.
Compromiso
Nos implicamos en el propósito común, en las personas y en la sociedad. Es la base que sostiene todas nuestras decisiones y acciones.
Inconformismo
Exploramos nuevas formas de pensar, aprender y mejorar. Tomamos impulso para avanzar constantemente.
Pasión
Actuamos con convicción, energía e implicación. Creemos en el proyecto e impulsamos su valor.
Excelencia
Aspiramos a hacer las cosas con la máxima calidad y profesionalidad. Valoramos los éxitos y aprendemos de los errores.
Amabilidad
Tratamos a las personas, sus ideas y su mundo con respeto, proximidad y empatía. La forma como nos relacionamos también transforma.