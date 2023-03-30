Propósito y valores

En la UOC nos guiamos por un propósito claro: impulsar el acceso a una educación superior de calidad que permita a las personas transformar su vida y la de su entorno.

Este propósito define quién somos —una universidad abierta, inclusiva y adaptada a cada etapa vital— y qué hacemos: abrir oportunidades de crecimiento a lo largo de la vida, con una oferta formativa a medida de las aspiraciones y los momentos de cada persona.