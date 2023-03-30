Campus
Propòsit i valors

La UOC, una universitat amb propòsit i valors

Quin és el propòsit de la UOC?

A la UOC ens guiem per un propòsit clar: impulsar l'accés a una educació superior de qualitat que permeti a les persones transformar la seva vida i la del seu entorn.

Aquest propòsit defineix qui som —una universitat oberta, inclusiva i adaptada a cada etapa vital— i què fem: obrir oportunitats de creixement al llarg de la vida, amb una oferta formativa a mida de les aspiracions i els moments de cada persona.

propòsits i valors

Quins són els valors de la UOC?

Els valors que compartim tota la comunitat UOC guien totes les nostres decisions i la manera com ens relacionem.

Compromís

Ens impliquem en el propòsit comú, en les persones i en la societat. És la base que sosté totes les nostres decisions i accions.  

Inconformisme

Explorem noves formes de pensar, aprendre i millorar. Agafem impuls per avançar constantment.  

Passió

Actuem amb convicció, energia i implicació. Creiem en el projecte i impulsem el seu valor. 

Excel·lència

Aspirem a fer les coses amb la màxima qualitat i professionalitat. Valorem els èxits i aprenem dels errors. 

Amabilitat

Tractem les persones, les seves idees i el seu món amb respecte, proximitat i empatia. La manera com ens relacionem també transforma. 

El nostre codi ètic

Un compromís col·lectiu que orienta tota la comunitat universitària, basat en els valors i els principis que guien i enforteixen la nostra manera de ser i de fer.

Codi ètic