La UOC, una universitat amb propòsit i valors
Quin és el propòsit de la UOC?
A la UOC ens guiem per un propòsit clar: impulsar l'accés a una educació superior de qualitat que permeti a les persones transformar la seva vida i la del seu entorn.
Aquest propòsit defineix qui som —una universitat oberta, inclusiva i adaptada a cada etapa vital— i què fem: obrir oportunitats de creixement al llarg de la vida, amb una oferta formativa a mida de les aspiracions i els moments de cada persona.
Quins són els valors de la UOC?
Els valors que compartim tota la comunitat UOC guien totes les nostres decisions i la manera com ens relacionem.
Compromís
Ens impliquem en el propòsit comú, en les persones i en la societat. És la base que sosté totes les nostres decisions i accions.
Inconformisme
Explorem noves formes de pensar, aprendre i millorar. Agafem impuls per avançar constantment.
Passió
Actuem amb convicció, energia i implicació. Creiem en el projecte i impulsem el seu valor.
Excel·lència
Aspirem a fer les coses amb la màxima qualitat i professionalitat. Valorem els èxits i aprenem dels errors.
Amabilitat
Tractem les persones, les seves idees i el seu món amb respecte, proximitat i empatia. La manera com ens relacionem també transforma.