Gairebé 300 persones van participar el 2 de juliol de 2009 en la primera trobada de graduats de la Universitat Oberta de Catalunya, que amb el lema "Vine i connecta't", va reunir els graduats i graduades de la UOC.

La Trobada Anual és una excel·lent oportunitat per compartir una vetllada amb els companys i companyes de la teva titulació.

A l'acte hi va assistir el Mgfc. Sr. Gabriel Ferraté i Pascual, rector fundador de la UOC, i va impartir una conferència amb el títol de "El talent".

Les persones que us heu graduat a la nostra universitat coneixeu el valor de l'esforç i la perseverança, que heu sabut combinar amb l'enginy i la creativitat per a tirar endavant un repte vital com el que representa la formació permanent. I només amb formació permanent i la constància s'educa i es forma el talent adequat per a millorar i fer créixer la nostra societat.

Voliem que la Trobada Anual fos una ocasió per a compartir aquests valors i la formació al llarg de la vida com a manera d'entendre el progrés i la resposta i acollida de la jornada va ser molt bona. Gràcies.