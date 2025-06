Jornada Anual Alumni 2012 Barcelona

IV Jornada Anual Alumni

La comunitat Alumni de la UOC creix any rere any, i ara arriba el moment de fer un salt qualitatiu en la seva evolució. Us proposem implicar-vos en aquesta comunitat, que s'organitza i creix a partir de les inquietuds i els interessos dels propis graduats i graduades. Una comunitat en la que els propis graduats en defineixen els objectius i les línies d'actuació.



Per començar, us convidem a participar d'un debat obert al voltant dels valors i trets que compartim i que ens fan UOC, del potencial que tenim com a comunitat de persones i d'allò que podem i volem aportar.