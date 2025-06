Jornada Anual Alumni 2012 Madrid

La jornada va començar plantejant què tenen en comú els graduats de la UOC, amb la pregunta Com som ?. La conclusió a què van arribar els graduats que van intervenir en aquest debat, entre els quals es trobaven Leandro Codarín i Guillermo Sanz, apuntava que «som persones amb inquietud, constants i amb un elevat esperit de superació. Persones instal·lades al canvi, que són capaços de treure profit de totes les competències transversals », van assegurar. «A la UOC el protagonista és l'alumne».



Diversos graduats van confirmar que la formació permanent és per a molts d'ells una realitat inseparable de la seva carrera professional.



Per resumir en una frase les conclusions del debat Com som ?, el graduat UOC s'identifica com una persona responsable, inquieta, compromesa, que sap treballar en xarxa, és innovador i és capaç de enfrontar-se a les seves pors i als seus temors per seguir avançant .



Com ens veuen?



La segona part de la Jornada Alumni, titulada Com ens veuen ?, va comptar amb la participació d'importants empreses del territori nacional com la Fundació Tomás Pascual, representada per Miguel Ángel Velázquez, director del Centre de Recerca en Valors Socials i Empresarials; José Antonio Carazo, director de Capital Humà i Revista de Comunicació i responsable de relacions institucionals del Departament de Formació de Wolters Kluver, i Jordi Serrano, director de RRHH d'Everis i president de la Fundació Factor Humà.



Velázquez, de l'CIVSEM de la Fundació Tomás Pascual, va compartir amb els graduats i assistents la seva experiència. L'empresa travessava un moment de transformació cultural que implicava tant a l'alta direcció de la companyia com als comandaments intermedis. Es buscava un tipus de formació que donés cobertura al problema de la deslocalització geogràfica i que pogués potenciar el contacte entre els empleats de diferents llocs. «Va ser un repte» -afirma Velázquez- «perquè fins a aquest moment tota la formació havia estat presencial. El que en principi semblava un inconvenient va esdevenir una experiència molt positiva perquè molts empleats van tenir el seu primer contacte amb la tecnologia. Aquest programa va contribuir a canviar la cultura corporativa i a detectar els empleats que eren més innovadors, més flexibles i més perseverants. El programa de formació va aportar molt més del que es buscava, va enriquir a l'empresa traient a la llum persones excel·lents i compromeses ».



Carazo, en representació de Wolters Kluver, va afirmar que «la seva companyia valora a les persones que tenen una clara orientació de negoci basada en l'aptitud cap a l'aprenentatge i la fam per créixer personalment». Carazo va destacar la importància de l'esperit crític com una cosa essencial per poder avançar i mantenir una línia constant de formació que permeti no perdre el tren del progrés.



Per la seva banda, Jordi Serrano, director de RRHH d'Everis i president de la Fundació Factor Humà, va assegurar que «la UOC encaixa en el model social actual i ofereix la formació contínua necessària per poder seguir caminant en un model virtual». Serrano va apostar per una formació més enllà de la feina i que contribueixi al desenvolupament global de les persones.



Què fem?



Jorge Bronet va donar pas al tercer bloc de la jornada, Què podem i volem fer com Alumni ?. L'opinió generalitzada dels graduats que van participar (Glòria González, Jesús Alquézar, Lucía Suárez) en aquest debat va ser destacar la importància de crear vincles directes, establir objectius reals i ser capaços de gestionar gran quantitat d'informació. Com a possible punt de millora es va comentar la possibilitat de descentralització per generar proximitat i contacte amb els estudiants.



L'acte va finalitzar amb la intervenció de la rectora, Imma Tubella, que va resumir les principals característiques dels estudiants de la UOC i va recollir les propostes ofertes pels presents: «La UOC pretén difondre els seus valors i convertir-los en referent social. Els graduats són els millors ambaixadors d'aquesta universitat ».