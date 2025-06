Jornada Anual Alumni 2013 Madrid

El passat 1 de juny, dissabte, la seu de la UOC a Madrid va reunir mig centenar de alumni, convertint-se en el punt de trobada dels seus graduats i graduades, amb el lema «El teu talent en acció». Ricard Ruiz de Querol, president de UOC Alumni i doctor en Societat de la Informació per la mateixa universitat, va explicar la força que la comunitat alumni ha començat a prendre i les mesures que estan escometent per donar resposta a la demanda dels alumni. «El consell dels alumni de la UOC està en fase d'ampliació; hem detectat que cada dia som més els que estem fent i volem fer més coses. A més estem posant en marxa la Guia del Talent UOC, on apareixerem tots els que vulguem, i estem buscant a cent ambaixadors (alumni) de la nostra universitat perquè ens ajudin a fer créixer el nostre col·lectiu ».

Tant Carles Sigalés, delegat del rector per als Estudiants, com Ruiz de Querol van destacar que el prestigi d'una universitat és l'èxit dels seus graduats. En aquesta línia, Sigalés va recalcar el perfil especial dels alumni de la UOC: persones amb treball i família, que a més assumeixen la responsabilitat de tirar endavant importants estudis. «Teniu unes competències més enllà de les d'altres universitaris, especialment indicades per als dies de complexitat que avui vivim. El vostre èxit és l'èxit de la UOC. I just és que us donem suport ». La UOC compta amb una comunitat de 41.784 alumni, dels quals 3.000 viuen a Madrid o són d'aquesta comunitat.



Casos d'èxit



La jornada va comptar amb la presentació de tres casos d'èxit i d'experiències de graduats de la UOC, com el cas de Empresalia, a càrrec d'Isaac Hernández, graduat en Turisme i emprenedor, la aposta és la consultoria de qualitat a les illes Canàries. «El primer millor moment per plantar un arbre va ser fa vint anys. El segon millor moment és ara », va recomanar als assistents. Per la seva banda, César García, graduat en Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes i Estudis d'Àsia Oriental, va ser qui va explicar com va néixer Makespace Madrid: «A Madrid no existia un centre col·laboratiu dedicat a la fabricació digital. Som sens dubte el bressol espanyola del moviment Maker ». Ana Valera Rubio, graduada del màster d'Educació i TIC, es va centrar en l'evolució de l'Institut d'Enginyeria del Coneixement, organització que va arrencar el 2008 amb cinquanta persones i avui compta amb cent professionals. «Volem ser un raig d'esperança. Es pot investigar a Espanya i ho estem demostrant. La nostra missió és tornar a la societat el que la societat ha donat a la universitat. Solucionem els problemes de les empreses utilitzant el coneixement generat a la universitat ».

Els alumni de Madrid també van poder participar al taller que va organitzar el grup de Psicologia: «La hipnosi: un possible camí per conèixer el teu talent». De fet, gairebé la meitat van optar per investigar en el seu inconscient per descobrir el seu millor talent. Abans, Yolanda Ayuso, coordinadora del Grup de Psicologia de Madrid, amb la col·laboració de la professora i experta en hipnosi ericksoniana Esther Costa, van desfer tots els mites i malentesos que sobre la hipnosi existeixen, per crear un espai de seguretat i que els participants poguessin viure l'experiència amb eficàcia. «És una via per extreure la innovació del nostre inconscient, és a dir, de nosaltres mateixos», va explicar la doctora Costa.

La conferència central de la jornada va ser «Acciona teu talent», a càrrec de Marta Díaz, sòcia-directora de Impulsant i Entrenant el teu Talent, qui mitjançant preguntes va portar als assistents a reflexionar per detectar i activar els seus millors talents. Díaz va finalitzar assegurant que «el talent és al carrer i que avui el poder ja no és tenir informació sinó compartir-la».