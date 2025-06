Jornada Anual Alumni 2017 Madrid

La Casa Encendida de Madrid va acollir, el passat dijous 2 de març, la Jornada Alumni Madrid 2017, on cent vuitanta graduats i graduades, especialment de l’àmbit dels recursos humans, es van trobar per a reflexionar sobre la capacitat d’atreure, desenvolupar i retenir el talent com a valor estratègic per a les empreses.



La conferència principal va anar a càrrec de Pilar Jericó. Amb més de quinze anys d’experiència en el desenvolupament del lideratge i la innovació, l’experta va donar les claus per a desenvolupar el talent i convertir-lo en un factor estratègic per a les empreses. Actualment el que marca la diferència entre empreses és la capacitat per a atreure, desenvolupar i retenir el talent dels seus professionals.



Pilar Jericó és una empresària, escriptora i doctora en Organització d’Empreses i ha fet estudis de postgrau sobre estratègia, comportament organitzatiu i lideratge a la Universitat de Harvard, a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA) i a West Point. És autora de llibres com ara No miedo: en la empresa y en la vida, La nueva gestión del talento: construyendo compromiso, ¿Y si realmente pudieras?: la fuerza de tu determinación, Héroes cotidianos: descubre el valor que llevas dentro i Poderosamente frágiles.