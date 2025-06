Jornada Anual Alumni 2019 Barcelona

Alumni que canvien el món

5 alumni

5 experiències de canvi i de transformació

5 exemples de treball per a un futur millor.

Dijous dia 27 de juny va tenir lloc al Casino de l'Aliança del Poblenou, la Jornada Anual UOC Alumni que va reunir més de 185 persones de la comunitat UOC, entre graduats, professors, consultors, etc.



Aquest 2019 sota el lema "Alumni que canvien al món" els protagonistes van ser els graduats i graduades de la UOC, exemple del compromís amb la societat i de la cultura de l'esforç i del treball. Els Alumni són professionals que en el seu dia a dia lluiten per la justícia, els drets humans i la igualtat entre homes i dones.



La jornada va començar amb la Benvinguda de Josep Jonás, president de UOC Alumni, que va explicar com aquest #Adn UOC és present en molts aspectes de la societat en forma de perfils professionals com el de Carla Vall, Daphné Duval, Roger Gomis, Silvia Plana i Eduard Martín. Gemma Nierga, es va encarregar de presentar i conduir l'acte, a més de presentar-nos els diferents Alumni participants.



La graduada en criminologia Carla Vall ens va parlar de com cal des dels feminismes, es transmeti una idea apoderadora i la capacitat transformadora de les societats. La idea és fer veure que és un canvi democratitzador, mundial i imparable, una trinxera tendra de conquesta de nous drets, de víctimes que es treuen l'estigma i s'alcen com a supervivents.



Daphné Duval, científica superior a l'Agència de Salut Pública del govern d'Anglaterra ens va explicar que quan decideixes què menjar i on comprar, estàs realitzant accions per a la teva salut, per al medi ambient, per a l'economia local, etc. Per tant menjar és un acte polític.



Roger Gomis, investigador ICREA ens va parlar de com la medicina personalitzada té el potencial de canviar la forma en què pensem, com identifiquem i com gestionem les malalties. Es tracta d'una realitat que, avui, i que ja té un impacte considerable i reeixit tant en la investigació clínica com en el tractament dels pacients. Aquest impacte creixerà a mesura que millorin el coneixement que tenim i les tecnologies.



La nova societat digital és un repte majúscul. Segurament estem davant d'una nova era. Una era diferent, perquè les TIC modifiquen la forma en què ens comuniquem els éssers humans i també modifiquen la relació que els éssers humans tenim amb el nostre entorn. Segurament és un canvi tan profund com els canvis que es van produir amb l'aparició de la impremta o de la mateixa escriptura. Això és el que Eduard Martín, Alumni de l'Enginyeria Informàtica ens va explicar aquest nou paradigma que necessita habilitats noves, lleis noves i una ètica nova.



Segons ens va explicar Sílvia Plana, graduada del màster de Conflictologia l'apoderament de la societat civil i les víctimes de conflictes armats per a la defensa dels drets humans, els processos de reparació i reconstrucció de memòria històrica i l'ampliació d'espais per a la seva participació social i política són elements clau per a la construcció de democràcia i pau.



Després de la intervenció de cada ponent vam poder escoltar una peça musical improvisada pel pianista Carles Marigó, que va fer un retrat musical de la persona, de la temàtica i de les sensacions que li produïen la seva aportació per canviar el món. Un moment màgic per als graduats i tots els assistents.