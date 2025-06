Jornada Anual Alumni 2019 Madrid

Dijous dia 4 de juliol va tenir lloc al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) la Jornada Anual UOC Alumni que va reunir a més de 200 persones de la comunitat UOC, entre graduats, estudiants, consultors, etc.



Aquest 2019 sota el lema "Alumni que canvien al món" els protagonistes van ser els graduats i graduades de la UOC, exemple del compromís amb la societat i de la cultura de l'esforç i del treball. Els Alumni són professionals que en el seu dia a dia lluiten per la justícia, els drets humans i la igualtat entre homes i dones.



La jornada va començar amb la Benvinguda de Josep Jonás, president de UOC Alumni, que va explicar com aquest #Adn UOC és present en molts aspectes de la societat en forma de perfils professionals com el de Carla Vall, Pedro Cantarelo, Marit Maij, Ricardo Ibarra i César Garcia. Gemma Nierga, es va encarregar de presentar i conduir l'acte, a més de presentar-nos els diferents Alumni participants.



La graduada en criminologia Carla Vall ens va parlar de com cal des dels feminismes, es transmeti una idea apoderadora i la capacitat transformadora de les societats. La idea és fer veure que és un canvi democratitzador, mundial i imparable, una trinxera tendra de conquesta de nous drets, de víctimes que es treuen l'estigma i s'alcen com a supervivents.



Pedro Cantarelo, membre del Grup de Treball sobre el Canvi Climàtic a l'Institut Espanyol d'Estudis Estratègics, ens va explicar quines són les fonts d’energia actuals a Espanya, quins problemes presenten i com podem donar resposta al requeriment dels científics?



Marit Maij, Diplomàtica. Presidenta de la Junta del Comitè Nacional Holandès a ONU Dones. MBA (European University), ens va parlar de com tots els infants tenen dret a créixer en pau i seguretat per a treure el millor de si mateixos i que passa amb els infants i adolescents migrants i refugiats.

La pobresa és hereditària en el 80% dels casos. Què podem fer per a trencar aquest cercle? Això és el que Ricardo Ibarra, Alumni del màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització de la UOC ens va explicar.



El futur del treball, com modificarà els avenços tecnològics? Ens ho va explicar César Garcia, Alumni de l'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes i dels Estudis d'Àsia Oriental de la UOC



Després de la intervenció de cada ponent vam poder escoltar una peça musical improvisada pel pianista Carles Marigó, que va fer un retrat musical de la persona, de la temàtica i de les sensacions que li produïen la seva aportació per canviar el món. Un moment màgic per als graduats i tots els assistents.