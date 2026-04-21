El passat 21 d’abril, Salt va acollir una trobada UOC Nexus Salut dedicada, en aquesta ocasió, a reflexionar sobre el paper de l’activitat física en la promoció d’un estil de vida saludable.
La jornada va reunir persones i iniciatives compromeses amb la salut i el benestar amb l’objectiu de generar espais de connexió, intercanvi i aprenentatge al voltant dels hàbits de vida actius. La trobada també va servir per posar en valor projectes del territori i de la comunitat universitària que contribueixen a construir entorns més saludables, inclusius i dinàmics.
El programa es va estructurar en diferents espais pràctics i participatius. En una primera sessió, les persones assistents van participar en un taller d’autoanàlisi orientat a reflexionar sobre el propi nivell d’activitat física, identificar les barreres que dificulten la incorporació del moviment en el dia a dia i explorar estratègies per fomentar hàbits més actius i saludables.
La jornada va continuar amb un espai de micro obert en què es van presentar experiències i iniciatives vinculades a diferents dimensions de l’activitat física i l’esport.
Entre les intervencions destacades, es va presentar la marxa nòrdica com una pràctica accessible i beneficiosa per a la salut. També es van compartir experiències que mostren l’esport com una eina terapèutica i d’integració social per a persones amb discapacitats físiques i psíquiques.
A més, es va donar veu a iniciatives que utilitzen l’activitat física com a suport per a infants que viuen en contextos de conflicte bèl·lic, així com a la tasca educativa de la Càtedra de Moviments i Llenguatges de la Universitat de Girona en l’àmbit escolar.
Finalment, una alumni de la UOC vinculada al món de la interpretació va compartir la importància de la preparació física i mental en l’exercici professional de les arts escèniques.
La trobada UOC Nexus Salut consolida així un espai de participació i reflexió compartida al voltant de la salut integral i el benestar dins la comunitat universitària i el territori.