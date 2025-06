Com et presentaries tant personalment com professionalment?

Doncs, en realitat, per mi no hi ha diferència entre la presentació personal i la professional. En qualsevol cas, sempre em presento com un emprenedor en sèrie en l'àmbit de les ciències de la vida. Aquesta és la meva vida, la meva passió i la meva professió.

Com vas arribar a emprendre en el sector de la biomedicina?

Soc, de formació, enginyer informàtic. Aquesta disciplina tècnica, com moltes altres enginyeries, és una eina que té poc sentit per si mateixa. La potència de la informàtica sorgeix quan s'aplica a resoldre problemes reals del nostre entorn social. D'altra banda, la biomedicina és una àrea de la ciència que m'apassiona: no hi ha res més complex i amb tantes facetes per conèixer com la salut humana.

Per això, des dels inicis de la meva carrera professional vaig decidir aplicar la informàtica a totes les seves facetes per conèixer millor la biologia humana i, com a resultat, poder desenvolupar nous tractaments o diagnòstics per als reptes globals de la salut humana.

Has rebut el Premi Princesa de Girona. Què va significar per a tu?

Al llarg de la meva carrera professional he rebut més de vint premis, nacionals i internacionals. Sens dubte, el Premi Princesa de Girona, l'any 2014, ha estat un dels més importants que he rebut. El reconeixement i la visibilitat que et dona aquest premi són realment extraordinaris, i la Fundació Princesa de Girona està fent una feina magnífica aprofitant el talent premiat per situar-nos com a referents per a altres joves.

Què li recomanaries a algú que vulgui seguir els teus passos des del punt de vista professional?

La recomanació que dono a tothom és centrar-se en allò que t'apassiona. No hi ha condemna pitjor que dedicar-te tota una vida a una cosa que amb prou feines t'interessa. Per això, és important que els nois i les noies que inicien les seves carreres professionals facin un exercici d'introspecció per conèixer-se millor i que puguin triar de manera correcta. D'altra banda, no s'ha de tenir por d'equivocar-se i cal prendre riscos, sobretot si ets jove.