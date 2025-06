Com ho dius? La importància de la comunicació no verbal

Les habilitats comunicatives són imprescindibles per desenvolupar qualsevol feina amb èxit. Necessites aquestes habilitats per informar, explicar, formar, negociar, motivar, convèncer, influir...i també per saber escoltar.

Però quin paper hi juga la comunicació no verbal? Quan la teva comunicació no verbal és coherent, el missatge és més potent i t'ajuda a aconseguir els teus objectius comunicatius més fàcilment.