Per què estudiar el diploma d'expert de Comunicació i Promoció de la Salut i l'Alimentació online de la UOC?

Quan ens enfrontem al repte de comunicar i promocionar estils de vida saludables, és important que ho fem essent conscients de la importància del nostre discurs:

La comunicació serà de manera presencial o no?

En quin marc ètic i jurídic ho faig?

A qui m'adreço (comunitat, professional de l'àmbit de l'esport, etc.)?

Quines estratègies motivacionals puc emprar?

Però no hem d'oblidar la importància del vessant psicològic. Per tant, aprofundirem en aquest coneixement amb eines d'abordatge psicològic tant per a esportistes (àmbit de l'activitat física) com per prevenir els trastorns de conducta alimentària (TCA).

El diploma d'expert de Comunicació i Promoció de la Salut i l'Alimentació et permetrà tenir en compte aquestes variants i adquirir noves habilitats comunicatives.

