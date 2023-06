Assignatura de Compiladors

En aquest primer bloc del conjunt, es mostrarà quina és l'estructura bàsica dels compiladors de llenguatges generals. Veurem com, a partir d'un programa font escrit en un llenguatge d'alt nivell (per exemple C, PASCAL o FORTRAN), es pot obtenir la seva traducció a un programa objecte, de funcionalitat equivalent, escrit en un llenguatge de més baix nivell (assemblador, codi màquina, ...).

Es tractaran especialment els compiladors de llenguatges d'alt nivell i d'ús general (tipus PASCAL o C). S'estudiaran els mòduls que els composen i les formes en que es comuniquen entre ells. Es veurà com s'analitza un programa font per obtenir-ne les parts components i es detecten els possibles errors introduïts pel programador. Després es veurà com a partir de les dades obtingudes a la part d'anàlisi, es genera el codi objecte i és optimitzat tant per a reduir l'espai ocupat com per a millorar l'eficiència del codi generat.