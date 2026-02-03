Assignatura de Filosofia clàssica

Assignatura Online de Filosofia clàssica
Presentació
L'assignatura online Filosofia clàssica, del grau d'Humanitats, se centra en el pensament filosòfic i científic grec, com a llavor de tota la tradició filosòfica i científica occidental. Aquesta assignatura online també ofereix una perspectiva general i àmplia de la filosofia medieval fins al Renaixement, a les portes del que seran les «revolucions filosòfiques, científiques i tècniques» de la modernitat.
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A l'assignatura online Filosofia clàssica es prestarà atenció especial a les particularitats de la racionalitat grega i a les diferències respecte al pensament preracional, anomenat pensament mític. Resseguirem aquesta tensió al llarg de tot el període i provarem de veure fins a quin punt també és present en el pensament contemporani.
Ens acostarem al pensament presocràtic i sofista amb la mateixa intenció: d'una banda, copsar-ne la singularitat; i, de l'altra, localitzar l'origen de moltes de les característiques i conflictes interiors del pensament occidental. Amb Plató i Aristòtil (segles v-iv aC), la filosofia arriba a un dels seus punts àlgids, i s'assenyalen i s'analitzen en profunditat la majoria dels que seran els temes i problemes fonamentals. La història de la filosofia, com segurament ja heu sentit a dir, es podria considerar com notes a peu de pàgina dels diàlegs de Plató.
Del període hel·lenístic, ric en ciència (lògica, matemàtiques, astronomia) i filosofia (epicureisme, estoïcisme, escepticisme), l'assignatura online Filosofia clàssica es centra en les reflexions que acompanyen un procés d'individualització similar al que s'ha produït en el món modern i que s'accentua actualment.
A l'assignatura online Filosofia clàssica es prestarà atenció especial a les particularitats de la racionalitat grega i a les diferències respecte al pensament preracional, anomenat pensament mític. Resseguirem aquesta tensió al llarg de tot el període i provarem de veure fins a quin punt també és present en el pensament contemporani.
Ens acostarem al pensament presocràtic i sofista amb la mateixa intenció: d'una banda, copsar-ne la singularitat; i, de l'altra, localitzar l'origen de moltes de les característiques i conflictes interiors del pensament occidental. Amb Plató i Aristòtil (segles v-iv aC), la filosofia arriba a un dels seus punts àlgids, i s'assenyalen i s'analitzen en profunditat la majoria dels que seran els temes i problemes fonamentals. La història de la filosofia, com segurament ja heu sentit a dir, es podria considerar com notes a peu de pàgina dels diàlegs de Plató.
Del període hel·lenístic, ric en ciència (lògica, matemàtiques, astronomia) i filosofia (epicureisme, estoïcisme, escepticisme), l'assignatura online Filosofia clàssica es centra en les reflexions que acompanyen un procés d'individualització similar al que s'ha produït en el món modern i que s'accentua actualment.
De l'Occident llatí medieval destacarem els canvis que va provocar la irrupció del cristianisme en el món grecoromà i algunes de les seves conseqüències filosòfiques.
Pel que fa a la revolució científica i tècnica del Renaixement, que ens deixa a les portes de la modernitat, l'assignatura online Filosofia clàssica remarca allò que hi ha de «trencador» (és a dir, «revolucionari») respecte del coneixement filosòfic, social i polític del món medieval.
Encara que ens centrem en la filosofia i en la ciència d' aquest període, no hem d'oblidar que les accions i les idees humanes neixen i es desenvolupen en contextos històrics i socials determinats. No es tracta tant d'assenyalar quins són -si és que hi són- els processos de causació, sinó de mostrar les afinitats entre les idees, per exemple, i la vida social o política.
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