Asignatura de Filosofía clásica

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Asignatura Online de Filosofía clásica

Presentación

La asignatura online Filosofía clásica, del grado de Humanidades, se centra en el pensamiento filosófico y científico griego, como semilla de toda la tradición filosófica y científica occidental. Esta asignatura online también ofrece una perspectiva general y amplia de la filosofía medieval hasta el Renacimiento, a las puertas de lo que serán las «revoluciones filosóficas, científicas y técnicas» de la modernidad.
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En la asignatura online Filosofía clásica se prestará especial atención a las particularidades de la racionalidad griega y a las diferencias respecto al pensamiento prerracional, llamado pensamiento mítico. Reseguiremos esta tensión a lo largo de todo el periodo e intentaremos ver hasta qué punto también está presente en el pensamiento contemporáneo.

Nos acercaremos al pensamiento presocrático y sofista con la misma intención: por un lado, captar su singularidad; y, por el otro, localizar el origen de muchas de las características y conflictos interiores del pensamiento occidental. Con Platón y Aristóteles (siglos v-iv a. C.), la filosofía llega a uno de sus puntos álgidos, y se señalan y analizan en profundidad la mayoría de los que serán los temas y problemas fundamentales. La historia de la filosofía, como seguramente ya sabréis, podría considerarse como notas a pie de página de los diálogos de Platón.

Del periodo helenístico, rico en ciencia (lógica, matemáticas, astronomía) y filosofía (epicureísmo, estoicismo, escepticismo), la asignatura online Filosofía clásica se centra en las reflexiones que acompañan un proceso de individualización similar al que se ha producido en el mundo moderno y que se acentúa actualmente.

En la asignatura online Filosofía clásica se prestará especial atención a las particularidades de la racionalidad griega y a las diferencias respecto al pensamiento prerracional, llamado pensamiento mítico. Reseguiremos esta tensión a lo largo de todo el periodo e intentaremos ver hasta qué punto también está presente en el pensamiento contemporáneo.

Nos acercaremos al pensamiento presocrático y sofista con la misma intención: por un lado, captar su singularidad; y, por el otro, localizar el origen de muchas de las características y conflictos interiores del pensamiento occidental. Con Platón y Aristóteles (siglos v-iv a. C.), la filosofía llega a uno de sus puntos álgidos, y se señalan y analizan en profundidad la mayoría de los que serán los temas y problemas fundamentales. La historia de la filosofía, como seguramente ya sabréis, podría considerarse como notas a pie de página de los diálogos de Platón.

Del periodo helenístico, rico en ciencia (lógica, matemáticas, astronomía) y filosofía (epicureísmo, estoicismo, escepticismo), la asignatura online Filosofía clásica se centra en las reflexiones que acompañan un proceso de individualización similar al que se ha producido en el mundo moderno y que se acentúa actualmente.

Del Occidente latino medieval destacaremos los cambios que provocó la irrupción del cristianismo en el mundo grecorromano y algunas de sus consecuencias filosóficas.

En cuanto a la revolución científica y técnica del Renacimiento, que nos deja a las puertas de la modernidad, la asignatura online Filosofía clásica remarca lo que hay de «rompedor» (es decir, «revolucionario») respecto al conocimiento filosófico, social y político del mundo medieval.

Aunque nos centraremos en la filosofía y la ciencia de este periodo, no podemos olvidar que las acciones y las ideas humanas nacen y se desarrollan en contextos históricos y sociales determinados. No se trata tanto de señalar cuáles son -si es que existen- los procesos de causación, sino de mostrar las afinidades entre las ideas, por ejemplo, y la vida social o política.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Filosofía clásica

Contenidos

Contenidos

  • Introducción al pensamiento presocrático
  • La filosofía griega de la época clásica. Sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles
  • Crisis griega, transición romana, inicio medieval
  • La filosofía en el Occidente latino medieval (800-1277)
  • Las consecuencias de la condena de 127
  • El nuevo pensamiento científico
  • El nacimiento de la filosofía política moderna

Objetivos y competencias

 

Objetivos

 

Los objetivos de la asignatura son:

  • Mostrar cuál ha sido la especificidad de la filosofía griega, que ha marcado profundamente la manera en la que pensamos el mundo y cómo nos pensamos a nosotros mismos.
  • Conocer el origen del pensamiento filosófico y racional, y reflexionar sobre él.
  • Reflexionar sobre la dialéctica naturaleza-cultura en el conocimiento y la vida humana.
  • Identificar las tensiones entre razón y vida.
  • Mostrar las relaciones entre el nacimiento de la nueva ciencia y la filosofía política moderna.
 

Competencias

 

Las competencias de la asignatura son:


Competencias básicas y generales:

  • Que los estudiantes demuestren tener y comprender conocimientos en una área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y suele estar en un nivel que, aunque se ayude de libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Objetivos y competencias


 

Objetivos

 

Los objetivos de la asignatura son:

  • Mostrar cuál ha sido la especificidad de la filosofía griega, que ha marcado profundamente la manera en la que pensamos el mundo y cómo nos pensamos a nosotros mismos.
  • Conocer el origen del pensamiento filosófico y racional, y reflexionar sobre él.
  • Reflexionar sobre la dialéctica naturaleza-cultura en el conocimiento y la vida humana.
  • Identificar las tensiones entre razón y vida.
  • Mostrar las relaciones entre el nacimiento de la nueva ciencia y la filosofía política moderna.
 

Competencias

 

Las competencias de la asignatura son:


Competencias básicas y generales:

  • Que los estudiantes demuestren tener y comprender conocimientos en una área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y suele estar en un nivel que, aunque se ayude de libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
  • Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
  • Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
  • Que los estudiantes puedan hacer juicios críticos y analíticos que tengan en cuenta el contexto, y realicen aportaciones creativas.


Competencias específicas:

  • Conocer la tradición cultural propia.
  • Argumentar críticamente las ideas sobre la naturaleza de la realidad, de la experiencia y de los valores en la comprensión del mundo y de nosotros mismos.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Filosofía clásica

Profesorado

Asignatura de Filosofía clásica

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

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    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Filosofía clásica

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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