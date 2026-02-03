Asignatura de Filosofía clásica

Del periodo helenístico, rico en ciencia (lógica, matemáticas, astronomía) y filosofía (epicureísmo, estoicismo, escepticismo), la asignatura online Filosofía clásica se centra en las reflexiones que acompañan un proceso de individualización similar al que se ha producido en el mundo moderno y que se acentúa actualmente.

Nos acercaremos al pensamiento presocrático y sofista con la misma intención: por un lado, captar su singularidad; y, por el otro, localizar el origen de muchas de las características y conflictos interiores del pensamiento occidental. Con Platón y Aristóteles (siglos v-iv a. C.), la filosofía llega a uno de sus puntos álgidos, y se señalan y analizan en profundidad la mayoría de los que serán los temas y problemas fundamentales. La historia de la filosofía, como seguramente ya sabréis, podría considerarse como notas a pie de página de los diálogos de Platón.

En la asignatura online Filosofía clásica se prestará especial atención a las particularidades de la racionalidad griega y a las diferencias respecto al pensamiento prerracional, llamado pensamiento mítico. Reseguiremos esta tensión a lo largo de todo el periodo e intentaremos ver hasta qué punto también está presente en el pensamiento contemporáneo.

En la asignatura online Filosofía clásica se prestará especial atención a las particularidades de la racionalidad griega y a las diferencias respecto al pensamiento prerracional, llamado pensamiento mítico. Reseguiremos esta tensión a lo largo de todo el periodo e intentaremos ver hasta qué punto también está presente en el pensamiento contemporáneo.

Nos acercaremos al pensamiento presocrático y sofista con la misma intención: por un lado, captar su singularidad; y, por el otro, localizar el origen de muchas de las características y conflictos interiores del pensamiento occidental. Con Platón y Aristóteles (siglos v-iv a. C.), la filosofía llega a uno de sus puntos álgidos, y se señalan y analizan en profundidad la mayoría de los que serán los temas y problemas fundamentales. La historia de la filosofía, como seguramente ya sabréis, podría considerarse como notas a pie de página de los diálogos de Platón.

Del periodo helenístico, rico en ciencia (lógica, matemáticas, astronomía) y filosofía (epicureísmo, estoicismo, escepticismo), la asignatura online Filosofía clásica se centra en las reflexiones que acompañan un proceso de individualización similar al que se ha producido en el mundo moderno y que se acentúa actualmente.

Del Occidente latino medieval destacaremos los cambios que provocó la irrupción del cristianismo en el mundo grecorromano y algunas de sus consecuencias filosóficas.

En cuanto a la revolución científica y técnica del Renacimiento, que nos deja a las puertas de la modernidad, la asignatura online Filosofía clásica remarca lo que hay de «rompedor» (es decir, «revolucionario») respecto al conocimiento filosófico, social y político del mundo medieval.

Aunque nos centraremos en la filosofía y la ciencia de este periodo, no podemos olvidar que las acciones y las ideas humanas nacen y se desarrollan en contextos históricos y sociales determinados. No se trata tanto de señalar cuáles son -si es que existen- los procesos de causación, sino de mostrar las afinidades entre las ideas, por ejemplo, y la vida social o política.