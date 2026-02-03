Assignatura d'El món antic

Assignatura Online d'El món antic
Presentació
L'assignatura acosta els estudiants a l'estudi del passat. Abasta un arc cronològic ampli que s'estén des del canvi del neolític i el naixement dels primers estats fins a les grans civilitzacions mediterrànies del món antic. Lluny, però, d'aproximacions eurocèntriques, planteja un enfocament obert, tot reconeixent diverses àrees culturals que van més enllà del món mediterrani. Això, alhora, es fa treballant i analitzant les diferents dimensions en què s'articula l'estudi de la història: el coneixement pròpiament històric, l'epistemologia i la metodologia de la història, i la contextualització cronologicocultural de tots els altres coneixements.
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Mitjançant l'estudi del món antic, de la seva història i les seves produccions culturals, artístiques i textuals, ens podem acostar als fonaments dels pobles i de les grans àrees culturals: Europa, Pròxim Orient antic, Àsia oriental, Àfrica negra i Amèrica precolombina. Com s'entén, per exemple, Occident sense el passat clàssic, germànic, jueu i àrab? O sense les interaccions amb el món persa i les connexions amb Àsia? Tenint en compte aquestes qüestions i moltes altres, per entendre en el sentit més essencial el nostre món actual i les relacions entre àrees culturals diferents, és necessari conèixer el passat més antic. Aquest és, doncs, un objectiu fonamental d'aquesta assignatura. Un objectiu molt ambiciós, certament, però important i prou engrescador per articular l'assignatura i l'aproximació que fa al món antic.
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