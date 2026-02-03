Assignatura d'El món antic

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Assignatura Online d'El món antic

Presentació

L'assignatura acosta els estudiants a l'estudi del passat. Abasta un arc cronològic ampli que s'estén des del canvi del neolític i el naixement dels primers estats fins a les grans civilitzacions mediterrànies del món antic. Lluny, però, d'aproximacions eurocèntriques, planteja un enfocament obert, tot reconeixent diverses àrees culturals que van més enllà del món mediterrani. Això, alhora, es fa treballant i analitzant les diferents dimensions en què s'articula l'estudi de la història: el coneixement pròpiament històric, l'epistemologia i la metodologia de la història, i la contextualització cronologicocultural de tots els altres coneixements.
Matrícula oberta: últims dies!

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Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

Mitjançant l'estudi del món antic, de la seva història i les seves produccions culturals, artístiques i textuals, ens podem acostar als fonaments dels pobles i de les grans àrees culturals: Europa, Pròxim Orient antic, Àsia oriental, Àfrica negra i Amèrica precolombina. Com s'entén, per exemple, Occident sense el passat clàssic, germànic, jueu i àrab? O sense les interaccions amb el món persa i les connexions amb Àsia? Tenint en compte aquestes qüestions i moltes altres, per entendre en el sentit més essencial el nostre món actual i les relacions entre àrees culturals diferents, és necessari conèixer el passat més antic. Aquest és, doncs, un objectiu fonamental d'aquesta assignatura. Un objectiu molt ambiciós, certament, però important i prou engrescador per articular l'assignatura i l'aproximació que fa al món antic.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

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Metodologia 100% online

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  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

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Assignatura d'El món antic

Continguts

Continguts

Els continguts específics de l'assignatura s'han adaptat a la realitat temporal de la UOC (un semestre; de fet, quatre mesos lectius) i, sobretot, a la realitat acadèmica dels estudis dels quals forma part: Humanitats. Això ens ha portat a tractar la matèria d'una manera no convencional i a plantejar l'assignatura en termes bàsicament reflexius. És a dir, no es tracta tant de memoritzar fets i dates, com de reflexionar sobre les cultures que s'estudien. El temari resultant s'estructura, doncs, a partir d'uns principis bàsics de contingut i d'enfocament que resumin a continuació:

  • Els temes que es treballen s'adrecen particularment a la formació d'humanistes.
  • Es planteja una visió «oberta» i no eurocèntrica de les èpoques que s'estudien.
  • Es prioritza la reflexió sobre la retenció mecànica de dades.
  • Es planteja la reflexió des dels estudis de gènere.

Pel que fa pròpiament al contingut, el temari es divideix en cinc grans seccions, dedicades, respectivament, a:

Continguts


Els continguts específics de l'assignatura s'han adaptat a la realitat temporal de la UOC (un semestre; de fet, quatre mesos lectius) i, sobretot, a la realitat acadèmica dels estudis dels quals forma part: Humanitats. Això ens ha portat a tractar la matèria d'una manera no convencional i a plantejar l'assignatura en termes bàsicament reflexius. És a dir, no es tracta tant de memoritzar fets i dates, com de reflexionar sobre les cultures que s'estudien. El temari resultant s'estructura, doncs, a partir d'uns principis bàsics de contingut i d'enfocament que resumin a continuació:

  • Els temes que es treballen s'adrecen particularment a la formació d'humanistes.
  • Es planteja una visió «oberta» i no eurocèntrica de les èpoques que s'estudien.
  • Es prioritza la reflexió sobre la retenció mecànica de dades.
  • Es planteja la reflexió des dels estudis de gènere.

Pel que fa pròpiament al contingut, el temari es divideix en cinc grans seccions, dedicades, respectivament, a:

  • Introducció a l'estudi del món antic: fonts i perspectives d'estudi
  • Els processos de neolitització
  • La vall del Nil. La civilització faraònica
  • El Creixent Fèrtil. Les civilitzacions del Pròxim Orient antic
  • Els orígens dels estats a Europa, Àsia i Amèrica: l'Egeu, la Vall de l'Indus, la Xina l'Amèrica precolombina

 

Materials

Tot el material docent d'aquesta assignatura està penjat i disponible a l'aula virtual.

Per abordar cada repte, els estudiants reben un missatge del professor o de la professora (al tauler de l'aula) en el qual es recorden les instruccions de treball i s'especifica com es recomana que es faci servir el material d'estudi.

Per resoldre cada repte, es disposa de diversos materials, que inclouen:

  • Mòduls docents.
  • Lectures: selecció d'articles i de capítols de llibre.
  • Material audiovisual: entrevistes, documentals i tertúlies amb persones expertes.

Concretament,  aquests materials consten dels continguts següents:

  • Els processos de neolitització al Pròxim Orient
  • Visita al museu Egipci
  • La vall del Nil. La civilització faraònica
  • Tertúlia: El poema de Gilgamesh
  • L'estudi del món antic i els processos de neolitització
  • Visita guiada al museu de Montserrat
  • Tertúlia: El rol de les dones a l'antic Egipte
  • Altres geografies del món antic
  • Tertúlia: On són les dones?

Objectius i competències

Objectius

  • Saber situar en el temps i en l'espai l'origen i el desenvolupament de les primeres civilitzacions, des del naixement de les ciutats pròxim-orientals fins a l'Egipte grecoromà, i els orígens dels estats a Europa, Àsia i Amèrica.
  • Conèixer els processos de formació de les societats complexes, analitzant elements clau com l'origen de l'urbanisme, l'aparició de l'escriptura i la formació dels primers estats.
  • Obtenir una visió crítica del món antic com a mosaic de cultures: les singularitats, les interaccions, les assimilacions, les diferències i els llegats.
  • Comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives de les cultures de l'antiguitat.
  • Relacionar la producció artística amb el seu context històric, geogràfic, econòmic i polític.
  • Competències bàsiques i generals.

 

Competències

Competències bàsiques i generals:

  • Tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que sol tenir un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi corresponent.

Objectius i competències


Objectius

  • Saber situar en el temps i en l'espai l'origen i el desenvolupament de les primeres civilitzacions, des del naixement de les ciutats pròxim-orientals fins a l'Egipte grecoromà, i els orígens dels estats a Europa, Àsia i Amèrica.
  • Conèixer els processos de formació de les societats complexes, analitzant elements clau com l'origen de l'urbanisme, l'aparició de l'escriptura i la formació dels primers estats.
  • Obtenir una visió crítica del món antic com a mosaic de cultures: les singularitats, les interaccions, les assimilacions, les diferències i els llegats.
  • Comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives de les cultures de l'antiguitat.
  • Relacionar la producció artística amb el seu context històric, geogràfic, econòmic i polític.
  • Competències bàsiques i generals.

 

Competències

Competències bàsiques i generals:

  • Tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que sol tenir un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi corresponent.
  • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Fer judicis crítics i analítics que tinguin en compte el context i contribueixin al coneixement de la matèria amb aportacions creatives.

Competències específiques:

  • Conèixer la tradició cultural pròpia.
  • Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
  • Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual.
  • Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura d'El món antic

Professorat

Assignatura d'El món antic

Requisits d'accés

Requisits previs

Per cursar l'assignatura El món antic a la UOC no es requereixen, en principi, coneixements previs específics. Tanmateix, s'entén que es té la formació bàsica d'un estudiant preuniversitari i que es disposa de les eines d'estudi i de les nocions prèvies pròpies d'aquest nivell acadèmic.
 
Algunes de les lectures del curs són en llengua anglesa, tot i que sempre hi ha alternatives per als estudiants que no tenen prou domini lector d'aquesta llengua. Per tant, si bé l'assignatura es pot superar satisfactòriament sense coneixements d'anglès, la lectura en llengua anglesa és una eina important per poder-se acostar a tots els àmbits temàtics i geogràfics que l'assignatura proposa. 

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura d'El món antic

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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