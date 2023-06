Assignatura d'El món antic

Per cursar l'assignatura El món antic a la UOC no es requereixen, en principi, coneixements previs específics. Tanmateix, s'entén que es té la formació bàsica d'un estudiant preuniversitari i que es disposa de les eines d'estudi i de les nocions prèvies pròpies d'aquest nivell acadèmic.



Algunes de les lectures del curs són en llengua anglesa, tot i que sempre hi ha alternatives per als estudiants que no tenen prou domini lector d'aquesta llengua. Per tant, si bé l'assignatura es pot superar satisfactòriament sense coneixements d'anglès, la lectura en llengua anglesa és una eina important per poder-se acostar a tots els àmbits temàtics i geogràfics que l'assignatura proposa.