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Asignatura Online de El mundo antiguo

Presentación

La asignatura acerca al alumnado a un periodo de la evolución de la humanidad que se extiende desde el cambio del neolítico y el surgimiento de los primeros estados hasta las grandes civilizaciones mediterráneas del mundo antiguo. Pero lejos de aproximaciones eurocéntricas, plantea un enfoque abierto, reconociendo varias áreas culturales que van más allá del mundo mediterráneo. Esto, a la vez, se hace abordando las diferentes dimensiones en las que se articula el estudio de la historia: el conocimiento propiamente histórico, la epistemología y la metodología de la historia, y la contextualización cronológico-cultural de todos los otros conocimientos.
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Mediante el estudio del mundo antiguo, de su historia y sus diferentes producciones culturales, artísticas y textuales, podemos acercarnos a los fundamentos de los pueblos y de las grandes áreas culturales: Europa, Próximo Oriente antiguo, Asia Oriental, �?frica negra y América precolombina. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, Occidente sin el pasado clásico, germánico, judío y árabe? ¿O sin sus interacciones con el mundo persa y sus conexiones con Asia? Por eso, para entender en su sentido más esencial nuestro mundo actual y las relaciones entre diferentes áreas culturales, es necesario conocer el pasado más antiguo. Este es, pues, un objetivo fundamental de esta asignatura. Un objetivo muy ambicioso, ciertamente, pero importante y bastante alentador como para articular la asignatura y su aproximación al mundo antiguo.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de El mundo antiguo

Contenidos

Contenidos

Los contenidos específicos de la asignatura se han adaptado a la realidad temporal de la UOC (un semestre; de hecho cuatro meses lectivos) y, sobre todo, a la realidad académica de los estudios de los que forma parte: Humanidades. Esto nos ha llevado a tratar la materia de forma no convencional y a plantear la asignatura en términos básicamente reflexivos. Es decir, no se trata tanto de memorizar hechos y fechas como de reflexionar sobre las culturas estudiadas. El temario resultante se estructura, pues, a partir de unos principios básicos de contenido y de enfoque.

En cuanto al contenido:

  • Los temas tratados están dirigidos particularmente a la formación de humanistas.
  • Se plantea una visión «abierta» y no eurocéntrica de las épocas estudiadas.

En cuanto al enfoque:

  • Se prioriza la reflexión sobre la retención mecánica de datos.
  • Se plantea la reflexión desde los estudios de género.

En cuanto al contenido específico, el temario se divide en cinco grandes secciones, dedicadas, respectivamente, a:

Contenidos


Los contenidos específicos de la asignatura se han adaptado a la realidad temporal de la UOC (un semestre; de hecho cuatro meses lectivos) y, sobre todo, a la realidad académica de los estudios de los que forma parte: Humanidades. Esto nos ha llevado a tratar la materia de forma no convencional y a plantear la asignatura en términos básicamente reflexivos. Es decir, no se trata tanto de memorizar hechos y fechas como de reflexionar sobre las culturas estudiadas. El temario resultante se estructura, pues, a partir de unos principios básicos de contenido y de enfoque.

En cuanto al contenido:

  • Los temas tratados están dirigidos particularmente a la formación de humanistas.
  • Se plantea una visión «abierta» y no eurocéntrica de las épocas estudiadas.

En cuanto al enfoque:

  • Se prioriza la reflexión sobre la retención mecánica de datos.
  • Se plantea la reflexión desde los estudios de género.

En cuanto al contenido específico, el temario se divide en cinco grandes secciones, dedicadas, respectivamente, a:

  • Introducción al estudio del mundo antiguo: fuentes y perspectivas de estudio
  • Los procesos de neolitización
  • El valle del Nilo. La civilización faraónica
  • El Creciente Fértil. Las civilizaciones del Próximo Oriente antiguo
  • Los orígenes de los estados en Europa, Asia y América: el Egeo, el Valle del Indo, China y América precolombina

 

Materiales

Todo el material docente de esta asignatura se encuentra subido y disponible en el aula virtual.
Para abordar cada reto, los estudiantes recibirán un mensaje del profesor o de la profesora (en el tablón del aula) con instrucciones de trabajo, en el que se le recordará cómo se recomienda utilizar el material de estudio.

Para resolver cada reto, se contará con materiales variados, que incluyen:

  • Módulos docentes.
  • Lecturas: selección de artículos y capítulos de libro.
  • Material audiovisual: entrevistas, documentales y tertulias con personas expertas.

En concreto, estos materiales constan de los siguientes contenidos:

  • Visita al museo Egipcio
  • Visita guiada al museo de Montserrat
  • Tertulia: El poema de Gilgamesh
  • Otras geografías del mundo antiguo
  • Tertulia: ¿Dónde están las mujeres?
  • El Creciente Fértil. Las civilizaciones del Oriente Próximo antiguo
  • Entrevista: Los procesos de neolitización en el Oriente Próximo
  • El estudio del mundo antiguo y los procesos de neolitización
  • El valle del Nilo. La civilización faraónica
  • Tertulia: El rol de las mujeres en el antiguo

Objetivos y competencias

Objetivos

  • Saber situar en el tiempo y en el espacio el origen y desarrollo de las primeras civilizaciones, desde el nacimiento de las ciudades próximo-orientales hasta el Egipto greco-romano, así como los orígenes de los primeros estados en Europa, Asia y América.
  • Conocer los procesos de formación de las sociedades complejas, analizando elementos clave como el origen del urbanismo, la aparición de la escritura y la formación de los primeros estados.
  • Obtener una visión crítica del mundo antiguo como mosaico de culturas: sus singularidades, interacciones, asimilaciones, diferencias y legados.
  • Comentar, analizar e interpretar las obras más significativas de las culturas de la antigüedad.
  • Relacionar la producción artística con su contexto histórico, geográfico, económico y político.

 

Competencias

Competencias básicas y generales:

  • Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y que suele encontrarse a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
  • Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Objetivos y competencias


Objetivos

  • Saber situar en el tiempo y en el espacio el origen y desarrollo de las primeras civilizaciones, desde el nacimiento de las ciudades próximo-orientales hasta el Egipto greco-romano, así como los orígenes de los primeros estados en Europa, Asia y América.
  • Conocer los procesos de formación de las sociedades complejas, analizando elementos clave como el origen del urbanismo, la aparición de la escritura y la formación de los primeros estados.
  • Obtener una visión crítica del mundo antiguo como mosaico de culturas: sus singularidades, interacciones, asimilaciones, diferencias y legados.
  • Comentar, analizar e interpretar las obras más significativas de las culturas de la antigüedad.
  • Relacionar la producción artística con su contexto histórico, geográfico, económico y político.

 

Competencias

Competencias básicas y generales:

  • Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y que suele encontrarse a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
  • Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
  • Hacer juicios críticos y analíticos que tengan en cuenta el contexto y contribuyan al conocimiento de la materia con aportaciones creativas.

Competencias específicas:

  • Conocer la propia tradición cultural.
  • Leer la realidad desde una mirada pluridisciplinaria.
  • Comprender los grandes procesos sociales, culturales y artísticos en la historia desde una perspectiva actual.
  • Identificar, analizar y comentar críticamente obras, corrientes y movimientos literarios y artísticos en el marco de las tradiciones culturales y de sus contextos sociales.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de El mundo antiguo

Profesorado

Asignatura de El mundo antiguo

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para cursar la asignatura El mundo antiguo en la UOC no se requieren, en principio, conocimientos previos específicos. Sin embargo, se entiende que se posee la formación básica de un estudiante preuniversitario y que se cuenta con las herramientas de estudio y las nociones previas propias de este nivel académico.

Algunas de las lecturas del curso son en lengua inglesa, aunque siempre hay alternativas para los estudiantes no tengan suficiente dominio lector de esta lengua. Por lo tanto, si bien la asignatura puede superarse satisfactoriamente sin conocimientos de inglés, la lectura en lengua inglesa es una herramienta importante para poder acercarse a todos los ámbitos temáticos y geográficos que la asignatura propone.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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Asignatura de El mundo antiguo

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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