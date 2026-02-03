Asignatura de El mundo antiguo

En cuanto al contenido específico, el temario se divide en cinco grandes secciones, dedicadas, respectivamente, a:

Los contenidos específicos de la asignatura se han adaptado a la realidad temporal de la UOC (un semestre; de hecho cuatro meses lectivos) y, sobre todo, a la realidad académica de los estudios de los que forma parte: Humanidades. Esto nos ha llevado a tratar la materia de forma no convencional y a plantear la asignatura en términos básicamente reflexivos. Es decir, no se trata tanto de memorizar hechos y fechas como de reflexionar sobre las culturas estudiadas. El temario resultante se estructura, pues, a partir de unos principios básicos de contenido y de enfoque.

Contenidos

Los contenidos específicos de la asignatura se han adaptado a la realidad temporal de la UOC (un semestre; de hecho cuatro meses lectivos) y, sobre todo, a la realidad académica de los estudios de los que forma parte: Humanidades. Esto nos ha llevado a tratar la materia de forma no convencional y a plantear la asignatura en términos básicamente reflexivos. Es decir, no se trata tanto de memorizar hechos y fechas como de reflexionar sobre las culturas estudiadas. El temario resultante se estructura, pues, a partir de unos principios básicos de contenido y de enfoque.

En cuanto al contenido:

Los temas tratados están dirigidos particularmente a la formación de humanistas.

Se plantea una visión «abierta» y no eurocéntrica de las épocas estudiadas.

En cuanto al enfoque:

Se prioriza la reflexión sobre la retención mecánica de datos.

Se plantea la reflexión desde los estudios de género.

En cuanto al contenido específico, el temario se divide en cinco grandes secciones, dedicadas, respectivamente, a:

Introducción al estudio del mundo antiguo: fuentes y perspectivas de estudio

Los procesos de neolitización

El valle del Nilo. La civilización faraónica

El Creciente Fértil. Las civilizaciones del Próximo Oriente antiguo

Los orígenes de los estados en Europa, Asia y América: el Egeo, el Valle del Indo, China y América precolombina

Materiales

Todo el material docente de esta asignatura se encuentra subido y disponible en el aula virtual.

Para abordar cada reto, los estudiantes recibirán un mensaje del profesor o de la profesora (en el tablón del aula) con instrucciones de trabajo, en el que se le recordará cómo se recomienda utilizar el material de estudio.

Para resolver cada reto, se contará con materiales variados, que incluyen:

Módulos docentes.

Lecturas: selección de artículos y capítulos de libro.

Material audiovisual: entrevistas, documentales y tertulias con personas expertas.

En concreto, estos materiales constan de los siguientes contenidos: