Asignatura de El mundo antiguo

Asignatura Online de El mundo antiguo
Presentación
La asignatura acerca al alumnado a un periodo de la evolución de la humanidad que se extiende desde el cambio del neolítico y el surgimiento de los primeros estados hasta las grandes civilizaciones mediterráneas del mundo antiguo. Pero lejos de aproximaciones eurocéntricas, plantea un enfoque abierto, reconociendo varias áreas culturales que van más allá del mundo mediterráneo. Esto, a la vez, se hace abordando las diferentes dimensiones en las que se articula el estudio de la historia: el conocimiento propiamente histórico, la epistemología y la metodología de la historia, y la contextualización cronológico-cultural de todos los otros conocimientos.
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Mediante el estudio del mundo antiguo, de su historia y sus diferentes producciones culturales, artísticas y textuales, podemos acercarnos a los fundamentos de los pueblos y de las grandes áreas culturales: Europa, Próximo Oriente antiguo, Asia Oriental, �?frica negra y América precolombina. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, Occidente sin el pasado clásico, germánico, judío y árabe? ¿O sin sus interacciones con el mundo persa y sus conexiones con Asia? Por eso, para entender en su sentido más esencial nuestro mundo actual y las relaciones entre diferentes áreas culturales, es necesario conocer el pasado más antiguo. Este es, pues, un objetivo fundamental de esta asignatura. Un objetivo muy ambicioso, ciertamente, pero importante y bastante alentador como para articular la asignatura y su aproximación al mundo antiguo.
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