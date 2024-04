Curs de Programació de videojocs 3D

Rafael Gonzalez Fernandez

Professor del Grau en Disseny i Producció de Videojocs del Tecnocampus (Mataró). Enginyer superior informàtic per la UAB. Máster en creació de videojocs i Máster en Bussiness Administration per la UPF. Director General i Cap de programació d'A Crowd of Monsters. Lead unity developer a Kerad Games.