Curs de Resolució de Conflictes, Nivell Avançat (C1)

L'accés a aquest curs és obert i, per tant, no és necessari tenir una titulació prèvia.

No obstant això, per poder superar el curs amb èxit, és imprescindible dominar les competències en resolució de conflictes definides en els nivells anteriors.

Consulta l'apartat de coneixements previs per a més informació.

Si tens dubtes sobre el teu nivell inicial, et recomanem que facis la prova de nivell.

Com que aquest és un nivell avançat, després de fer la matrícula cal que enviïs el teu currículum a l'adreça UOCskillslab@uoc.edu, per tal que un tutor o tutora especialitzat faci una valoració personalitzada del teu nivell i et confirmi l'admissió al curs.