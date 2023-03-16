2/8/11
«L'escaneig de llibres que fa Google té poques possibilitats de ser considerat una excepció a les lleis de drets d'autor de la UE»
Jane C. Ginsburg
Jane C. Ginsburg
Primer de tot, com descriuria la doctrina d'ús raonable americana?L'ús raonable és una defensa afirmativa. Només es porta a judici si el propietari dels drets d'autor, o sigui, el mateix autor, ha demostrat que hi ha hagut una infracció relacionada amb els drets d'autor. Així, el primer que s'ha de mostrar en una acció de drets d'autor és que s'ha copiat un treball que era protegit per drets d'autor. Per exemple, si el defensor diu «jo no et vaig copiar», o sigui, si demostra que va crear el seu treball de manera independent sense copiar el del demandant, no recorrem mai a l'ús raonable. Passa igual si el defensor diu «les úniques coses que m'he copiat del teu treball són idees o informació». Aquestes coses no són protegides pels drets d'autor. Llavors tampoc no recorrem mai a l'ús raonable. L'ús raonable és l'última fase d'una acció relacionada amb els drets d'autor. Si el defensor no pot defensar amb èxit que no va copiar material subjecte a drets d'autor, llavors pot dir «d'acord, vaig copiar, però la meva còpia queda excusada amb la doctrina d'ús raonable». En aquest cas, la primera cosa que l'estatut ordena que el tribunal tingui en compte és la naturalesa i el propòsit de la còpia ?per a propòsits comercials, per a propòsits d'ensenyament sense finalitat de lucre, etc.
Podria esmentar altres detalls que es podrien tenir en compte?El tribunal també para atenció a la naturalesa de la còpia: el defensor només va copiar i no va fer res més amb el treball apropiat, o va incorporar el material copiat en algun treball independent, com ara un comentari, una paròdia o un reportatge de notícies? El segon criteri té a veure amb la naturalesa del treball copiat: els treballs que són intensivament informatius tendeixen a estar menys protegits que els altres. El tercer factor és la quantitat i la substancialitat de la còpia, i el quart és l'impacte econòmic de la còpia.
Quina és la diferència principal entre la doctrina d'ús raonable als Estats Units i les excepcions de drets d'autor d'Europa?La diferència principal és que les excepcions a Europa són una llista tancada. Allà, una excepció de drets d'autor s'aplica només si el propòsit de la còpia o la comunicació al públic és en la llista de l'article 5 de la Directriu de societat de la informació del 2001 i s'ha promulgat en la llei estatal. Aquest article estableix una base màxima d'excepcions de drets d'autor. Un estat membre no pot crear una excepció que no estigui prevista en la Directriu.
Així, aquesta situació podria portar les empreses basades en les TIC ?com Google News? a establir maneres diferents d'oferir continguts, segons el context geogràfic.Segons la Cort d'Apel·lació de Brussel·les, Google News pot arribar a acords amb les fonts de notícies de qui ha copiat. Tanmateix, fins ara Google no ha volgut pagar les llicències per «esgarrapar» dels llocs de notícies (copiar titulars i les dues primeres frases de peces de notícies que apareixen en les pàgines web de les fonts). A Bèlgica, els editors i els periodistes no deien que no volguessin que Google recollís els seus treballs: només volien que Google pagués diners per fer-ho; Google, com la majoria dels negocis que exploten continguts amb drets d'autor, hauria de pagar per fer-ho.
A Europa ja passa. Pel que fa a Amèrica, també podríem parlar de la resolució del Tribunal del Districte Sud de Nova York (SDNY) contra Google Books, publicada el 22 de març d'aquest any.La decisió de l'SDNY no tractava sobre l'ús raonable; tractava sobre si s'aprovava o no un acord a què havien arribat Google i els autors i editors de llibres que Google havia escanejat i emmagatzemat en la seva base de dades. Google ja ha escanejat quinze milions de llibres, i molts encara són protegits amb drets d'autor. Google ho ha fet sense permís i sense pagar; Google no ha fet cap esforç per a buscar els propietaris d'aquests treballs. La seva posició ha estat «si no t'agrada, digues-nos-ho i ho aturarem». Google agafa un llibre d'una biblioteca universitària, l'escaneja sencer i n'emmagatzema tot el text permanentment a la seva base de dades.
I llavors què passa?El text es pot buscar, de manera que un usuari que vulgui saber on d'un llibre hi ha una frase determinada pot introduir les paraules a l'eina de cerca i llavors Google li donarà aquesta informació. Però la resposta de l'eina consisteix en dues o tres línies, no pas la pàgina sencera, ni el llibre sencer. Com a resultat, Google argumenta que aquesta combinació d'activitats constitueix ús raonable. L'empresa diu que la còpia emmagatzemada del llibre sencer és necessària per a generar el fragment de dues o tres línies en resposta a la cerca. A més, es proporciona molt poca informació. És el que a Europa es consideraria una citació breu, almenys segons Google. Si bé Google diu que deixarà de mostrar els fragments si els propietaris dels drets d'autor s'hi oposen, no és clar si Google també deixarà d'emmagatzemar el llibre sencer a la base de dades. Google diu «fixeu-vos en el que en surt: l'únic resultat que l'usuari veu són aquestes dues o tres línies». I els editors diuen «fixeu-vos en el que hi entra: hi ha milions i milions de llibres que s'utilitzen sencers internament». De fet, una de les raons per les quals Google té un dels millors programes de traducció automàtica és perquè fa servir llibres d'altres persones que té emmagatzemats a la seva base de dades.
És de mal solucionar...Principalment, un dels punts en què insisteixen els propietaris de drets és que els autors i els editors volen controlar la comercialització del seu treball. Si algú el vol copiar, ha de demanar permís. L'enfocament de Google és fer el que vol i després animar els autors que s'hi posin en contacte si no hi estan d'acord. Google ha fet servir aquest enfocament a internet des del començament.
En qualsevol cas, abans de llançar Google Books, Google va publicar anuncis en què demanava als autors que no estaven d'acord amb el projecte que s'hi posessin en contacte per tal d'evitar que els seus llibres i articles es publiquessin en línia i de franc. Segons la llei, amb això n'hi havia prou per a prevenir problemes legals en el futur?Aquesta és la qüestió. La petició de permís ha de venir de l'explotador; l'autor no pot ser qui tingui l'obstacle d'haver d'oposar-se a un fait accompli. Els drets d'autor a Europa i als Estats Units són drets de propietat, i una de les essències dels drets de propietat és que tu controles què passa amb el teu treball. Imaginem que Google digués «ens traslladem a casa teva; si no vols que ens hi instal·lem, digues-nos-ho; si no ho fas, farem com si fóssim a casa nostra»!
Tenint en compte això, com hauria de canviar Google Books el seu modus operandi per a evitar litigis sobre drets d'autor?Una part de la resposta depèn de si la qüestió de l'ús raonable de la controvèrsia de Google Books s'acaba resolent, però també hi té a veure la manera com se solucioni aquesta qüestió. No ho sap ningú. L'escaneig de llibres que fa Google té poques possibilitats de ser considerat una excepció a la llei de drets d'autor de la Unió Europea. Potser no és estrany, doncs, que també hi hagi un cas francès contra Google. Fa referència al programa d'escaneig de llibres; Google sosté que la còpia de la totalitat dels llibres francesos es va fer per tal de proporcionar-ne un fragment curt. Google es va defensar sobre la base de l'excepció de la llei francesa sobre els fragments curts, o «citacions breus» ?courtes citations. Però la interpretació francesa del privilegi de la citació breu exigeix la seva incorporació en un treball independent, una oeuvre citante. Google no incorpora aquestes citacions en cap altre treball; només comunica els «fragments» en resposta a cerques. Com a conseqüència, el tribunal francès va considerar que les activitats de Google no es corresponien amb les de l'excepció legal francesa.
I què me'n diu, dels usuaris que es baixen continguts que han estat copiats sense permís? Les lleis americanes i europees poden evitar aquesta situació?Les persones que adquireixen còpies fraudulentes no són infractors de drets d'autor, tret que en facin la còpia. Tradicionalment, l'usuari final no era un infractor: l'infractor era el distribuïdor intermedi. De totes maneres, amb internet l'anàlisi és diferent; perquè les TIC comporten que l'usuari faci la còpia. Quan un treball es posa a disposició per internet i el baixes, en fas una còpia, de manera que en absència d'una excepció aplicable, et converteixes en infractor. A Europa, aquesta pràctica es podria considerar l'excepció per a còpia privada. Els Estats Units no tenen una excepció de còpia privada general. Una de les consideracions a Europa avui dia és si l'excepció de còpia privada es pot aplicar només si la font de la còpia és una font legítima. Si fas una còpia d'un DVD o un CD que has comprat, es tracta d'una font legítima, però si el baixes d'un lloc pirata, no ho és. En qualsevol cas, anar contra els usuaris finals en comptes dels intermediaris normalment és molt car i molt impopular. A més, és molt poc probable que gaires usuaris finals, si és que n'hi ha algun, siguin objecte de processos judicials, almenys als Estats Units.
Malgrat això, a l'Estat espanyol és força habitual.De fet, descobrir la identitat dels usuaris finals infractors no és fàcil, almenys, als Estats Units, perquè has de trobar a quina persona correspon la IP de l'ordinador. Per això es necessita la cooperació dels proveïdors de serveis d'internet. Segons la llei dels Estats Units, no queda clar si els proveïdors d'internet han de proporcionar el nom.
Des del seu punt de vista, quina tendència s'imposarà: les lleis de drets d'autor americanes i europees es tornaran menys restrictives en el futur?Hi ha dificultats a tots dos llocs. L'ús raonable és molt flexible, i això és bo. Però pel fet de ser molt flexible, també és molt imprevisible. D'altra banda, a Europa, tenir una llista d'excepcions tancada és un avantatge per a les empreses. D'aquesta manera poden determinar fàcilment si el que fan és a la llista o no. Si no hi és, poden començar a negociar pactes. Tanmateix, una llista tancada es pot considerar massa restrictiva, i això pot generar una pressió per a trobar altres fonts per a excepcions: per exemple, l'article 10 de la Convenció Europea sobre els Drets Humans, que fa referència a l'accés a la cultura i la informació.
Per acabar, les lleis de drets d'autor són prou flexibles per a afrontar la ràpida evolució de les TIC?Això no és nou. Això és el que han fet els drets d'autor fins i tot abans que existissin els drets d'autor tal com els coneixem, des que la impremta va aparèixer a Europa el segle xv. Les reclamacions que fa la gent sobre internet avui dia no són gaire diferents de les que feia la gent sobre el telègraf. Aquesta tecnologia tan revolucionària d'avui demà podria semblar rudimentària.