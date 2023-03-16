28/12/11
«El contingut és a tot arreu, o sigui que hem de pensar en el que podríem afegir com a institució o com a professors»
Terry Anderson
Terry Anderson
Vostè va visitar la UOC del 7 al 14 de novembre. Quines raons el van animar a conèixer-nos?Tenia dues grans raons. En primer lloc, havia sentit a parlar molt d'aquesta universitat, per part de Toby Bates i altres persones, però no havia tingut mai l'oportunitat de visitar-la. Sentia molta curiositat per la UOC, a causa de les seves semblances amb la Universitat d'Athabasca. I, en segon lloc, un expert de la UOC em va invitar a venir, o sigui que no podia pas dir que no [riu].
Com descriuria la seva experiència aquí?Em sento molt honorat que la gent hagi passat tant de temps amb mi, del vicepresident de Tecnologia de la UOC als estudiants de doctorat. Això m'ha permès saber més coses de les diferents tasques, com ara el control de la qualitat o la producció de la revista acadèmica d'aquí. He de dir que he quedat molt impressionat per l'eLearn Center i l'Internet Interdisciplinary Institute en particular. Fan una feina molt bona, ja que el tema de la societat en xarxa és rellevant per a la recerca sobre dret, sociologia, empresa...
Així, ha seguit la nostra recerca de prop. Quines són les característiques comunes entre la nostra universitat i la universitat per la qual treballa vostè?La Universitat d'Athabasca es va fundar el 1974 com a universitat per correspondència. Ens va costar molt entrar en el món en línia, però en canvi la UOC ja hi va néixer. Sou una institució molt més nadiua. Part de la meva frustració a Athabasca és que em costa molt que la gent abraci la xarxa d'una manera personal, en les seves pròpies vides. Sigui com sigui, totes dues universitats ens centrem a proporcionar oportunitats a les persones. Això és exactament igual. També seria interessant parlar de la mida. La UOC és una mica més gran que la Universitat d'Athabasca -nosaltres tenim 38.000 estudiants, i vosaltres, 56.000-, però no hi ha gaires diferències; el nombre de facultats i el paper dels nostres consultors i tutors és molt semblant. És molt bo venir a una altra universitat oberta, perquè tenim els mateixos reptes i solucions.
Malgrat la distància geogràfica.Estic molt sorprès, perquè l'estructura i els temes dels vostres màsters i graus són gairebé iguals que els nostres. Seria molt fàcil desenvolupar un programa d'intercanvi tant de contingut com de professors, i també donar als nostres estudiants experiències internacionals.
Durant aquesta setmana també ha impartit el seminari «Connectivisme: la pedagogia perfecta per a l'era de les xarxes?». En pot resumir els punts principals?L'ensenyament a distància o l'aprenentatge obert sempre s'han hagut d'impartir utilitzant una tecnologia d'un tipus o un altre. Originàriament eren un servei postal i llibres de text; després, tecnologies d'emissió i, finalment, internet. Així, la gent parla de tres generacions, però a mi no m'agrada gaire, perquè m'agrada pensar que ens regeix la pedagogia i no pas les tecnologies. En l'ensenyament a distància, és impossible separar ambdues realitats. Han de treballar plegades: la tecnologia és el ritme i la pedagogia és el moviment. Miro de reflexionar sobre la manera com la pedagogia canvia i com la utilitzem amb les tecnologies. Des d'un punt de vista psicològic i de la manera com les persones aprenen, distingeixo tres generacions.
Què me'n diu, d'aquests períodes en l'ensenyament a distància?El primer té a veure amb els models cognitius-conductuals. Es basa en estudis independents i correspondència impresa, i el contingut es veu com una cosa concreta i sòlida. Pel que fa al paper del professor, és el d'agafar el que sap i donar-ho als estudiants. És un patró molt senzill a l'hora de pensar en l'ensenyament i l'aprenentatge. Després d'això va arribar el constructivisme i va posar l'accent en la manera com es poden adaptar les idees pròpies de la gent per a crear nous continguts. I la millor manera de fer-ho era amb el treball en grup. Gràcies a les activitats d'aprenentatge, animàvem la gent a verbalitzar les seves diferències. Apreníem plegats. Però avui dia internet té un impacte més profund en la gent que no pas el material imprès o les emissions. No es fa servir només per a la interacció. Comencem a adonar-nos que la xarxa es pot utilitzar en forma de relacions en xarxa amb objectes, continguts i màquines, que generen coneixement nou. Aquest és el tercer model, anomenat connectivisme.
Pel que sé, el connectivisme presenta el professor com a amic crític o com a company de viatge de l'estudiant. Els rols tradicionals en l'aprenentatge desapareixen o convergeixen en un de sol?Penso que el rol del professor s'ha de canviar fonamentalment, perquè els professors no ho saben tot, ni tan sols del seu camp d'expertesa. El professor ha d'aprendre a ser un node actiu i central en moltes xarxes diferents, però ell no és l'única influència que rep l'estudiant. Ha d'animar els estudiants a agafar informació de diferents fonts i els ha d'ajudar. Els professors ara han d'ensenyar la gent a filtrar, seleccionar i modificar la informació.
Quin paper té la informació?Aquest punt és molt important en l'ensenyament a distància. Sentim molt d'orgull pels llibres de text i les guies d'aprenentatge, i ara, amb les xarxes, tens accés a continguts i recursos d'aprenentatge. Internet fa que els continguts siguin més i més barats, alhora que fa que estiguin disponibles a tot arreu. Si només et centres a crear continguts, la teva vàlua disminuirà, o sigui que hem de pensar què podríem afegir com a institució o com a professors. Això representa un gran repte per a nosaltres.
Un altre element imprescindible en el connectivisme són les xarxes, però els mitjans socials amb més èxit (com ara Linkedin o Facebook) sembla que se centren en el lleure i els interessos professionals...I tant. De fet, el meu projecte de recerca consisteix a construir una xarxa social per a la comunitat d'Athabasca, per a tots els nostres professors, estudiants i alumni. És difícil, perquè tothom va a Facebook o Linkedin. El valor de la xarxa social creix a mesura que les persones la fan servir. A la Universitat d'Athabasca, per a nosaltres és molt revolucionari, perquè els nostres estudiants gairebé sempre treballen sols, o sigui que és el primer cop que tenen un lloc especial i segur per a ells. Serà una xarxa social en plataformes i de codi obert. Els usuaris hi podran crear continguts que no desapareixeran durant el curs, i podran decidir qui pot veure les seves intervencions.
Les tres generacions a què hem fet referència van molt lligades a l'evolució de les TIC. Això podria ser un perill per a la qualitat de l'ensenyament i la igualtat d'oportunitats en les societats menys desenvolupades -em refereixo a les que tenen un accés limitat a aquestes tecnologies?No puc dir que això no sigui un problema, però cada any és menys important a causa del creixement d'internet als països en desenvolupament. Va lligat al fet de tenir ordinadors personals, però també telèfons i telèfons intel·ligents, que cada cop són més a tot arreu. El repte és desenvolupar pedagogies tenint en compte que les persones tenen tecnologies noves, però al mateix temps tenint present que no ho tenen tot gratis a les seves habitacions. Si la informació els és útil, aniran a un cibercafè i hi invertiran una quantitat limitada de diners. Tenim continguts, destreses i coneixement, i ara tenim una manera de posar-los a la disposició de la gent tècnicament. En tot cas, per a nosaltres és difícil regalar aquestes coses: no podem pas esperar que paguin la mateixa quantitat de diners que les persones dels països rics.
Els seus últims articles assenyalen una altra revolució a causa del naixement del web 3.0 o web semàntic. Segons vostè, de quina manera podria millorar l'aprenentatge electrònic?Amb el web semàntic, les màquines podran fer connexions amb altres màquines, o sigui que serà una porta oberta a molts més tipus d'entorns d'aprenentatge en connexió. Probablement ens ajudarà a analitzar totes les activitats que fan els nostres estudiants. Avui dia són dins d'una capsa negra: no en sabem res. Els nostres consultors potser hi parlen un o dos cops a la setmana, però no sabem realment amb quins problemes es troben. Seria una bogeria pensar que sabem de quina manera farem servir el web semàntic exactament. No ho sap ningú.
Segons vostè, és obligatori que hi hagi un alineament perfecte entre les qüestions pedagògiques, tècniques i administratives per a assolir l'excel·lència en l'aprenentatge electrònic. Això s'ha fet bé?Penso que estan alineats. Treballen plegats, però la qüestió és: ho fan de la millor manera possible? Si no, retindríem l'antic sistema. La manera com ho fem no és perfecta, i no compto que ho sigui mai, però estic molt decebut perquè l'ensenyament és una de les poques professions que la gent ha decidit que és perfecta.
Sector privat o sector públic: quin hauria d'assumir el desenvolupament de l'aprenentatge electrònic?Miro de ser realista, o sigui que estic interessat en les maneres com podem treballar amb l'empresa privada per a abaixar el cost i augmentar el poder de les nostres oportunitats d'aprenentatge. Espero que la universitat sigui prou eficient per a sobreviure i per a aportar valor a la societat. És un repte, especialment si ens fixem en la universitat privada als Estats Units. A nosaltres ens costa molt poc dir que els serveis privats són productes dolents, però això no és cert en molts casos.