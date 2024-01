La UOC i la UPF organitzen a Barcelona la 4a. edició del HackForGood

Els dies 25, 26 i 27 de febrer tindrà lloc a Barcelona, Madrid, València, Alacant, Múrcia, Ciudad Real, Sevilla, Màlaga, Las Palmas de Gran Canaria, Càceres, Salamanca, Valladolid, Lleó i Vigo aquesta iniciativa, promoguda per Telefónica i organitzada juntament amb l'ETSI de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de Madrid, la Fundació Hazloposible i l'empresa emergent MashMeTV, amb el suport de la Xarxa de Càtedres de Telefónica, que premiarà els equips que desenvolupin les millors aplicacions tecnològiques.



Durant la primera part d'aquesta marató de hackers (hackató) tindrà lloc, simultàniament en totes les seus, l'Startups University Day, en què es presentaran les millors pràctiques d'emprenedoria de cadascuna de les vint universitats participants. Posteriorment se'n durà a terme una presentació global per videoconferència i es connectarà amb totes les seus.



Durant la segona part de l'esdeveniment, els equips desenvoluparan aplicacions i solucions per als reptes plantejats: es valorarà la formació de grups multidisciplinaris que incloguin tots els perfils necessaris per a desenvolupar els serveis i les aplicacions tècniques (dissenyadors, informàtics, sociòlegs, enginyers, emprenedors socials i persones de l'àmbit social).





Reptes destacats de la hackató a Barcelona: aplicacions amb solucions per a la gent gran i impacte de la formació en línia a la societat



Les persones i les organitzacions que hi estiguin interessades podran proposar reptes i accedir a reptes que ja s'hagin plantejat. Al HackForGood de Barcelona —que tindrà lloc al Mobile World Centre—, la UOC, entre altres reptes, en proposarà un de destacat: «Amics de la gent gran». Segons dades del 2014, a Barcelona hi viuen gairebé 350.000 persones de 65 anys o més, un 21,4% de la població. D'aquestes, un 35,1% té 80 anys o més, i hi ha 4.578 persones amb més de 95 anys. Aquest percentatge varia per barris, i oscil·la entre un 11% i un 32%, cosa que crea desigualtats pel que fa a les necessitats d'aquest col·lectiu i als serveis disponibles en cada zona de la ciutat.



L'objectiu del repte és utilitzar diferents fonts d'informació (com OpenDataBCN, de l'Ajuntament de Barcelona, o l'Idescat) per a visibilitzar la situació i l'evolució de la gent gran en una ciutat com Barcelona i creuar dades amb les procedents dels serveis relacionats amb temes que afecten aquest col·lectiu, incloent-hi el transport, la salut, l'atenció ciutadana, etc.



D'aquesta manera es podran plantejar —i potser contestar— preguntes com les següents:

Són els barris amb més proporció de població més gran de 65 anys els més ben comunicats amb transport públic?

Aquests barris disposen de serveis socials d'acord amb aquest proporció?

Quines són les necessitats reals d'aquest segment de població?

De quins mecanismes de comunicació es disposa per a avaluar les seves peticions?

En aquest repte hi participaran responsables d'associacions i d'organitzacions enfocades a atendre les necessitats de la gent gran, que aportaran diferents punts de vista i també altres idees i preguntes que els participants al HackForGood podran recollir.



La UPF, per la seva banda, planteja reptes en dos sentits: la creació d'eines adreçades a les comunitats de xarxes comunitàries (bottom-up) i la proposta de solucions relacionades amb l'impacte social de la formació dels cursos en línia oberts i massius (MOOC). En aquest sentit, es disposa de dades de dos cursos MOOC impartits a UCATx, la plataforma del sistema universitari català, que aglutina un volum de prop de 2.000 participants. El disseny d'interfícies visuals que permetin fer un seguiment de com aquests participants accedeixen als vídeos educatius, de la seva interacció en fòrums o que permeten cercar-ne els itineraris seguits són alguns dels reptes concrets que es proposaran.





Premis per a Barcelona i per als guanyadors globals



A Barcelona es concediran tres premis a les millors aplicacions. El primer premi està dotat amb 1.000 euros, el segon amb 600 euros i el tercer amb 400 euros. Hi haurà altres premis que s'atorgaran a Barcelona per al millor disseny i les millors solucions relacionades amb l'educació. Els guanyadors també podran optar als premis globals —entre ells, un premi de 8.000 euros per al guanyador absolut d'entre totes les ciutats— i a altres premis temàtics, de continuïtat i formatius.



Per a triar les aplicacions guanyadores, es tindrà en compte la importància i l'impacte del problema solucionat, la creativitat i la innovació de la solució desenvolupada i el grau d'acabament aconseguit durant l'esdeveniment.



Tots els equips guanyadors formaran part de l'ecosistema d'emprenedoria de Telefónica Open Future i així podran donar continuïtat al seu projecte i beneficiar-se dels programes de la companyia de formació i mentoria, i també aconseguir finançament addicional.





Participació de les Càtedres de Telefónica de la UOC i de la UPF



Les Càtedres de Telefónica d'ambdues universitats participaran al HackForGood juntament amb altres Càtedres de Telefónica que hi ha en altres universitats de l'Estat. D'una banda, hi participarà la Càtedra Telefónica - UOC de Disseny i Creació Multimèdia, dirigida pel professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC Enric Mor, i que té per objectiu investigar, reflexionar i fer debats sobre el disseny, la tecnologia i l'ensenyament i el seu impacte en la creació digital i multimèdia. I, de l'altra, la Càtedra Telefónica - UPF d'Innovació Social en Educació, dirigida pel professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Miquel Oliver, i que té per objectiu l'estudi dels MOOC i el seu impacte en la societat.