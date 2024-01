24/2/16 · Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions Un graduat de la UOC guanya el premi a la millor aplicació mundial de l'any Jordi Llonch, graduat en Multimèdia a la UOC, és el guanyador de la millor aplicació mundial de l'any en els Mobile Premier Awards, que es va lliurar aquest dilluns coincidint amb el primer dia del Congrés Mundial de Mòbils. L'aplicació, que ha estat triada entre setze de finalistes, consisteix a compartir coneixements entre els mateixos estudiants universitaris per mitjà de classes particulars via presencial o en línia. «Tu accedeixes a la plataforma i, sense registrar-t'hi, busques la teva universitat i l'assignatura, i l'aplicació et mostra els professors que tenim registrats», ha explicat Llonch a El País.

L'aplicació premiada és un espai en què estudiants universitaris comparteixen coneixements.

Foto: La Vanguardia