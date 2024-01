«Com pots crear la teva empresa... I no morir en l'intent»

L'objectiu del curs és oferir eines als estudiants i exestudiants recents per a adquirir competències i coneixements sobre conceptes clau per a tirar endavant un projecte empresarial, però també és molt útil per a la pràctica professional.

Conceptes clau per a tirar endavant un projecte empresarial

Aquest MOOC s'estructura en dues parts: una de tres mòduls, amb l'objectiu de crear i validar un model de negoci (quinze sessions), i una altra de dos mòduls (deu sessions), que vol donar una visió general de com se fa un pla de negoci i com se cerca finançament. Cadascuna d'aquestes dues parts es pot cursar independentment. Cada sessió/lliçó consta d'un vídeo d'uns set minuts, un qüestionari i més material addicional. La durada del curs sencer és de cinc setmanes (tres + dues) amb una dedicació d'unes cinc hores setmanals. Al final del curs es lliurarà un certificat d'assistència.