10/3/16 · Estudis de Dret i Ciència Política Un estudi analitza els motius que inhibeixen la denúncia dels abusos sexuals Un estudi ha examinat els motius que porten les víctimes d'abús sexual infantil a denunciar la seva situació o a no fer-ho. Els resultats confirmen que els factors personals i interpersonals, especialment la influència de l'entorn familiar de la víctima, i la visió que té l'afectat del sistema de justícia penal (SJP) són determinants per a la interposició d'una denúncia. La investigació, a més, identifica les bones pràctiques per a permetre reduir la revictimització (victimització secundària) dels afectats quan entren en contacte amb el sistema judicial.