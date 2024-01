L'ACUP ha fet dos seminaris amb els actors implicats per identificar els interessos comuns de la comunitat universitària de Catalunya i les necessitats acadèmiques i socials del Marroc i Moçambic, amb l'objectiu de col·laborar plegats i alineats amb el Pla director 2015-2018 de cooperació al desenvolupament del Govern català, que posa èmfasi en l'enfocament de gènere i dels drets humans.



La UOC ha participat en el debat per a elaborar una proposta conjunta d'accions i activitats de cooperació universitària els anys vinents. Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació, i Gemma Xarles, directora de l'Àrea de Cooperació Universitària per al Desenvolupament, han reivindicat les universitats com a actors clau de la cooperació internacional i amb capacitat de tenir incidència política.





La universitat no és una ONG



Les institucions d'ensenyament superior catalanes han posat damunt la taula el debat sobre el model de cooperació universitària. Per a contribuir a reduir les desigualtats, els experts i acadèmics han defensat un rol de les universitats diferent del de les ONG, que se centri a enfortir el sistema universitari del Marroc i Moçambic.



Perquè les línies d'acció de cooperació universitària per al desenvolupament (CUD) entre Catalunya, el Marroc i Moçambic tinguin un impacte positiu en el sistema acadèmic d'allà, Josep Maria Vilalta, secretari executiu de l'ACUP, ha proposat reforçar la gestió de les universitats de cada país, per a evitar la fugida de cervells i perquè desenvolupin els seus propis campus, millorin els serveis acadèmics i de biblioteques, impulsin la recerca i assegurin un bon acolliment de l'estudiant.