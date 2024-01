Com es pot estudiar conflictologia en les pitjors condicions imaginables

El màster internacional de Conflictologia, ofert per UNITAR i pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, ha permès capacitar en anàlisi i resolució de conflictes els reclutes i funcionaris internacionals públics de l'ONU. En aquests tres anys d'aliança institucional, els alumnes han combinat els estudis amb el treball sobre el terreny en les pitjors condicions: en zones de conflictes bèl·lics o tragèdies humanes.



La formació virtual ofereix la flexibilitat en la gestió del temps necessària per als tècnics i militars involucrats en desastres humans. Ismael Peña, director dels programes de Conflictologia de la UOC, explica la importància d'aprendre en línia per a aquest tipus d'estudiants: «és una oportunitat única perquè viuen al dia, seguint combois de refugiats o, literalment, posant-se a cobert de bombes i altres atacs armats».



Per a Peña, la formació en línia fa possible el que seria «impensable» per als que viuen expatriats i s'han de desplaçar periòdicament per motius de feina: l'accés constant al campus, als recursos educatius, als professors i als companys de classe.





Bons resultats acadèmics



El professorat del màster de Conflictologia ha de tenir en compte les circumstàncies diàries dels estudiants, tant personals com laborals, ja que solen ser dures. Tot i així, Maria Antònia Guardiola, coordinadora del programa educatiu, destaca que la tendència general de participació i contribució en les assignatures és notable i que dos terços dels alumnes matriculats solen superar satisfactòriament les matèries, activitats i projectes que han de cursar en 60 crèdits.



Segons indica la professora, «el mètode de la UOC garanteix els resultats acadèmics, la bona realització de les tasques i l'aplicació dels coneixements adquirits en els indrets de feina». «Des del primer semestre, recomanem que els estudiants posin en pràctica els seus treballs de recerca en un escenari real», assegura Guardiola.



La realització del projecte final sol tenir relació amb el lloc de destinació dels estudiants. Segons dades facilitades per Guardiola, el semestre passat els alumnes van fer estudis sobre la sobirania nacional de Kosovo, el conflicte d'Afganistan o l'emergència dels grups radicals islàmics en la guerra de Síria, entre altres, i van dissenyar i posar en pràctica una intervenció de pau a Líbia.



El màster qualifica els soldats en temàtiques com la filosofia de la pau, la construcció de pau, la gestió de crisis, els conflictes interculturals i la gestió de la diversitat, la mediació familiar i la no-violència.





Professors comprensius



Tot i la forta motivació que empeny els estudiants, un terç dels alumnes no accedeix a l'aula durant el curs. El fet de ser soldats o oficials de les forces de pau de l'ONU en zones en conflicte fa que el professorat estigui més sensibilitzat i sigui comprensiu amb la manca de participació.



Els estudiants solen justificar la seva absència per diversos motius: perquè tenen un parent malalt en una zona remota del seu país d'origen, per la pèrdua d'energia elèctrica estant de missió, per les connexions d'internet deficients o inexistents, per malaltia o bé per una missió de treball inesperada.



El nombre d'estudiants ha anat augmentant des de la primera edició del màster conjunt. En la reunió tinguda els dies 17 i 18 de març, UNITAR va manifestar a la UOC la voluntat d'ampliar el nombre de matrícules en la pròxima edició i trobar noves vies de col·laboració.