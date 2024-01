A la feina ens vigilen i no ho sabem

«Amb l'anterior sentència, STC 29/2013 era necessari que hi hagués distintius anunciant la instal·lació de videovigilància, que es notifiqués la creació del fitxer a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que s'indiqués en quins casos les imatges serien examinades, amb quins propòsits i durant quant de temps, explicitant si s'utilitzarien com a sistema de control de la feina i si s'imposarien sancions disciplinàries», afirma Pere Vidal, que afegeix que, «encara que les càmeres fossin apreciables a simple vista, l'empresa tenia el deure d'informar-ne els treballadors de manera precisa».





Treballadors videovigilats, desinformats i sospitosos



«Ara, la mera sospita que un treballador comet una irregularitat converteix la instal·lació de càmeres en una mesura idònia per a l'empresari i emparada per la llei», explica Pere Vidal. «No es necessita el consentiment exprés del treballador per al tractament d'imatges enregistrades», perquè, segons el Tribunal Constitucional, «es tracta d'una mesura destinada a controlar el compliment de la relació laboral, dels drets i deures laborals del treballador, i no atempta, com fins ara, contra el seu dret a la intimitat ni a la dignitat».



L'advocat laboralista afirma que «l'empresari, davant d'una "sospita prèvia acreditada i fundada", té l'empara per a instal·lar càmeres de videovigilància sense explicitar-ne la finalitat als treballadors», però alerta que els límits entre sospita i indici poden ser confusos i massa subjectius. «El perill d'aquesta sentència és que, de vegades, pot ser difícil determinar quan ens trobem davant d'una sospita fonamentada i quan el que es vol realment és controlar l'activitat dels empleats, tractant d'"enxampar-los" en un incompliment sense haver-los advertit de la presència de càmeres.»





Treballadors presumptament culpables



De fet, tal com alerta Pere Vidal, la doctrina «pot contradir la relació de bona fe entre treballador i empresari i sembla instaurar una "presumpció de culpabilitat" que empara la instal·lació de càmeres». Som davant d'un nou sistema de control laboral i Pere Vidal considera que, «de conformitat amb l'article 64 de l'Estatut dels treballadors, l'empresa hauria d'avisar els representants legals dels treballadors (el Comitè d'Empresa o els delegats de personal), informant-los de la instal·lació de càmeres, la seva ubicació i els motius de la mateixa» tanmateix, la sentència no es refereix explícitament a aquest punt.





Més videovigilància, més inseguretat laboral



Es tracta d'una sentència que permet enregistrar qualsevol espai on es duen a terme tasques laborals, des de despatxos fins a botigues. «Són les grans empreses les que», segons Neus Soler, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, «es poden sumar a aquesta tendència. És una mesura que permet fer molt palès el nivell de productivitat dels treballadors, la implicació amb l'empresa i la seva honestedat, i fer més visibles determinades "irregularitats"».



«Tot i això, la instal·lació de càmeres ha de ser equilibrada amb les necessitat de l'empresa i la finalitat pretesa», explica Pere Vidal, que afirma que la sentència té en compte la proporcionalitat, és a dir, «si dues càmeres són suficients per a aconseguir la finalitat pretesa, no se n'han d'instal·lar sis, i si amb l'enregistrament visual n'hi ha prou, no caldrà enregistrar el so». Neus Soler explica que, tot i la proporcionalitat, «per als treballadors, la sensació de sentir-se vigilats comporta incomoditat, ningú se sent còmode sabent que és vigilat, i encara menys sense saber-ne la finalitat o els motius». L'experta afegeix que aquesta mesura «augmenta la inseguretat laboral dels empleats. Saber que estàs controlat pot crear incertesa, estrès i angoixa».



El dilema rau, en definitiva, a «decidir si les mesures de control poden augmentar la productivitat dels treballadors o no». Neus Soler conclou que «restringir l'autonomia de les persones és negatiu i que per augmentar la productivitat cal motivar els treballadors i confiar en la seva responsabilitat».