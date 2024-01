En la sessió dedicada als reptes de la digitalització en l'àmbit de l'ensenyament, Julià Minguillón, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i membre del grup de recerca en e-learning LAIKA, explica la utilitat de les analítiques d'aprenentatge a l'hora de donar suport a la recerca aplicada i a la innovació en l'educació superior.



L'expert ha portat a terme aquest estudi juntament amb Francesc Santanach i Christine Appel, membres de l'E-Learn Center, que han desenvolupat un sistema per proveir tot el personal docent i investigador en e-learning de la UOC amb les dades de l'activitat que es produeix dins del Campus Virtual.



La ponència dels professors de la UOC ha estat una de les set seleccionades entre totes les propostes de les universitats europees que van sol·licitar fer una presentació.





La interpretació de les dades millora l'aprenentatge



La recerca de Minguillón, Santanach i Appel aprofundeix en la recollida, la mesura i l'anàlisi de les dades que parlen dels estudiants i les seves interaccions i de com aquestes, ajuden a millorar l'entorn i el procés d'aprenentatge, i optimitzen la gestió, les finances i la infraestructura universitàries. Malgrat tot, segons els investigadors de la UOC, l'anàlisi d'aquestes dades sol ser difícil, perquè els entorns virtuals universitaris incorporen molts sistemes i eines tecnològiques que no sempre comparteixen les dades, les dupliquen, les fragmenten, o bé utilitzen llenguatges no estandaritzats.



També assistirà al congrés de la EUA la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, Marta Aymerich, que forma part de l'EUA Expert Group on Open Science/Science 2.0 i que representa la UOC a l'Assemblea General de l'Associació europea.