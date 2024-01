El consorci internacional NMC tria la UOC per a traduir un prestigiós informe sobre biblioteques

El New Media Consortium (NMC), l'organisme internacional amb seu a Houston (EUA) que aplega un centenar d'universitats de tot el món, publica periòdicament els informes Horizon. Aquests informes, dedicats a analitzar l'impacte de les tecnologies emergents en l'aprenentatge, són considerats essencials per a avaluar i projectar les tendències en la tecnologia aplicada a l'ensenyament universitari mundial. Enguany, i per segon any consecutiu, s'ha publicat un monogràfic dedicat a biblioteques universitàries que analitza les tendències clau del sector. L'informe ha estat publicat en anglès per l'NMC, en xinès per la Universitat Oberta de Pequín, i en castellà i català per la UOC.