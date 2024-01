La UOC celebra l'Scratch Day més social

El mes d'abril passat la UOC va engegar un pla de formació de Scratch en què van participar setanta-dues persones: professionals i voluntaris d'organitzacions del tercer sector, universitats i centres escolars que treballen amb infants, joves i col·lectius en situació de vulnerabilitat. La finalitat del programa és que els voluntaris puguin fer servir l'Scratch com a recurs educatiu i contribuir a trencar la divisòria digital social, econòmica i de gènere en el seu entorn.



Durant el Dia Mundial de l'Scratch, promogut per l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), la Universitat portarà a terme una sèrie de tallers lúdics de programació, adreçats al públic infantil i familiar, a les seus de Sevilla, Vila-real, Lleida i Terrassa.



Carlos Casado, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i membre del grup Inventa, ha explicat que en l'Scratch Day la UOC vol fer arribar el missatge que programar no és tan complicat. Aquest expert ha assegurat que programant desenvolupem la capacitat de resoldre problemes i que aquesta eina senzilla és «una bona opció per a perdre la por de la programació mitjançant el joc i per a acostar les noves tecnologies especialment a les nenes».





Voluntariat scratcher internacional



Aquest any 2016, la UOC ampliarà l'abast de la celebració a Colòmbia, Mèxic i el Perú, on es desenvoluparan activitats de Scratch amb un component social, gràcies a la col·laboració del professorat voluntari de la universitat Minuto de Dios (Bogotà), el voluntariat de l'escola General Ignacio Zaragoza (Puebla) i els docents del col·legi Tomás Marsano (Arequipa).



Un dels objectius de l'Àrea de Cooperació Universitària per al Desenvolupament de la UOC és facilitar l'accés al coneixement a tothom i contribuir al desenvolupament humà. La directora de l'Àrea, Gemma Xarles, ha explicat la finalitat del programa: «És una iniciativa que tindrà molt d'impacte, perquè acostem el llenguatge de la programació als infants dels entorns socials més desfavorits».



«Aquest projecte s'emmarca en l'estratègia internacional de mostrar el compromís social de la UOC amb els països prioritaris de l'Amèrica Llatina», ha destacat Xarles, que ha remarcat la importància de la col·laboració amb la universitat colombiana Minuto de Dios i altres organitzacions identificades com a «socis clau», atès que treballen amb els sectors de la població amb menys recursos.



Les delegacions de la UOC a l'Amèrica Llatina han ajudat a identificar les organitzacions socials amb les quals es pot col·laborar, els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació han aportat els continguts i el coneixement pel que fa a la temàtica de l'Scratch i l'Àrea de Cooperació Universitària per al Desenvolupament s'ha encarregat de gestionar el programa de formació dels setanta-dos voluntaris i voluntàries de Scratch i de desenvolupar el projecte social.