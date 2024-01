«L’evolució de la tecnologia de les comunicacions mòbils dóna respostes tècniques a les perspectives de creixement futur del trànsit de dades. I una de les solucions inevitables serà la densificació de la xarxa d’accés, amb el desplegament de moltes més antenes», assegura Ferran Adelantado, investigador del WINE, grup de recerca que promou les tecnologies sense fils que milloren la manera de comunicar-se dels dispositius.

«Però aquestes antenes -aclareix- no seran com les que coneixem avui dia sinó que seran small cells, molt més petites i discretes, que transmeten molta menys potència i que són molt més a prop de l’usuari pel fet de ser col·locades a una alçada més baixa».«Tot i això, aquestes antenes hauran de transmetre energia, i és probable que es reobri el debat dels efectes en la salut», afirma Adelantado. Els investigadors del WINE, però, s’estimen més no definir-se en el debat de tipus mèdic perquè al·leguen que no és el seu àmbit de coneixement.



Revolució tecnològica

La tecnologia 5G, la pròxima generació de xarxes sense fils, serà una revolució en tots els sentits perquè canviarà les xarxes tal com es coneixen avui dia, a més de significar un repte per a la comunitat científica i la indústria. Actualment, s’opera amb 4G (LTE) -un sistema hereu del 2G (GSM) i el 3G (UMTS)-, amb una capacitat de transmissió de dades d’uns 100 megabits per segon, que en pocs anys serà insuficient.

El trànsit de dades creix a un ritme d’un 45% anual. Segons Ericsson, entre el 2014 i el 2020 el trànsit de dades pels telèfons intel·ligents es multiplicarà per deu al món. Es preveu que el 2020 hi haurà 26.000 milions de dispositius connectats a internet. Davant d’aquesta demanda, els operadors hauran de proveir xarxes amb més connectivitat i rendiment. Així, la cinquena generació de xarxes mòbils, les 5G, amb les quals no és previst que es comencin a fer proves fins al 2018, multiplicaran per mil la capacitat de transmissió actual.

En aquest futur pròxim, la comunicació de veu serà residual perquè bona part de les connexions seran entre dispositius, com sensors o electrodomèstics, ja que la internet de les coses provocarà que les comunicacions mòbils amb intervenció humana quedin relegades per la comunicació entre màquines. «És una tendència a l’alça. Els cotxes o electrodomèstics cada cop tindran més connectivitat», afirma Xavier Vilajosana, investigador principal del WINE.



Una regulació nova

Des del WINE també es demana que els països facin millores de regulació. «Malgrat que les agències nacionals que regulen l’espectre radioelèctric es regeixen pels tractats internacionals, tenen la potestat de definir aspectes com la potència màxima transmesa. Per tant, és important que les regulacions nacionals siguin homogènies i els països siguin conscients que cal una revisió de certes regulacions, perquè algunes són dels anys noranta, època en què la tecnologia era molt diferent i no hi havia l’ús massiu actual», apunta Vilajosana.